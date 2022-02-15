Gerginlik tırmandı! Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktı mı?
Rusya-Ukrayna hattında savaş riski devam ediyor. Gerginliğin tırmandığı Rusya ve Ukrayna krizinde son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin her an gerçekleşebileceği yönündeki açıklamalar sonrası "Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktı mı?" gibi sorular gündeme geldi. Peki, Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktı mı? İşte Rusya Ukrayna krizinde son gelişmeler...
Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Ukrayna krizi 2021'in sonunda yeniden alevlendi. ABD'nin Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair istihbaratın yayılmasıyla başlayan krizin ardından gerilim sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ile ilgili yapılan açıklamalar sonrası savaşın çıkıp çıkmadığı araştırılıyor. Peki, Rusya Ukrayna krizi son durum nedir? Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıktı mı? İşte haberin detayları...
"RUSYA HER AN UKRAYNA'YI İŞGAL EDEBİLİR"
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik ciddi tehdidine ilişkin bugün Acil Durum Kabine Toplantısı'na (COBRA) başkanlık yaptığını bildirdi.
Toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, Truss, "Son bilgiler, Rusya'nın her an (Ukrayna'yı) işgal edebileceğini gösteriyor ve Kremlin'i gerilimi düşürmeye çağırıyoruz. Odak noktamız, Ukrayna'daki İngiliz vatandaşlarının güvenlik ve emniyetine öncelik vermektir." ifadesini kullandı.
Bakan Truss, en kötüsüne hazırlanırken, Ukrayna'da bir Rus işgalini önlemek için mümkün olan her şeyi yaptıklarının da altını çizdi.
PENTAGON, PUTİN'İN UKRAYNA'YA SALDIRI İÇİN HENÜZ KARAR VERDİĞİNE İNANMIYOR
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, günlük basın toplantısında, Rusya'nın son 24 saat içinde bile Ukrayna sınırına yakın bölgelerde ve Belarus'taki askeri varlığını artırdığını söyledi.
Güneyde de bazı hareketliliklerin söz konusu olduğunu dile getiren Kirby, Rusya'nın Karadeniz'deki donanmasına da bazı tatbikatlar yaptırdığını kaydetti.
Kirby, spesifik birlik hareketlerine dair bilgilere girmeyeceğini ancak Rus ordusunun harbe hazırlığını artırdığını ve Putin'e muhtemel bir saldırı için daha fazla seçenek sağlamak üzere faaliyet gösterdiğini ifade etti.
Halen diplomasi için yer olduğuna dikkati çeken Kirby, bir soru üzerine "Halen (işgal için) nihai karar verildiğine inanmıyoruz." diye konuştu. Ancak sözcü, saldırının yine de herhangi bir uyarı olmaksızın her gün başlayabileceğini defalarca farklı kurumlardan duyurduklarını dile getirdi.
Kirby, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı duydunuz geçen hafta Olimpiyatlar bitmeden saldırının başlayabileceğini açıkça ifade etti. Hatta bu hafta da olabilir. Elimizdeki bilgileri Ukrayna dahil müttefiklerimizle paylaşıyoruz." dedi.
UKRAYNA 16 ŞUBAT'TA RUSYA'DAN BÜYÜK ÇAPLI BİR SALDIRI ÖNGÖRMÜYOR
Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.
Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Danilov, 16 veya 17 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmediklerini ifade etti.
Danilov, ancak Rus tarafının provokasyon gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, buna da hazırlıklı olduklarını söyledi.
ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.
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