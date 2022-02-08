Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor? İşte dakika dakika Fazilet Durağı yalanı...

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: "Ya başkan (Ekrem İmamoğlu'na söylüyor) inanmak istemiyorum ya. (Troller) saldırıyor. Ben ismini söylemeyeceğim. Bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek anmak istemiyorum"

Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ: Millet can derdinde, millet koronayla mücadele derdinde, AKP'liler provokasyon derdinde. 41 kişi birden aynı otobüse binip bunun videosunu çekip sosyal medyaya koyuyorlar. Nedeni ne? 'CHP'li belediyelerin otobüslerinde insanlar dip dibe tıkış tıkışa biniyorlar' yalanını yaymak için"



Tele 1 Sunucusu ve Tele 1 Televizyonu Yayın Kurulu Üyesi Can Ataklı: "Bir anda bir duraktan 40 kişiye yakın zorla otobüse biniyor. Belediye otobüsü şoförü 'Hayır' diyor, 'Gitmem' falan... O arada içeriden birileri fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyaya atıyorlar. İşte diyorlar 'İmamoğlu'nun otobüsleri bu halde, bu adam virüsü yaymak için uğraşıyor.' Amaç hükümeti zora düşürmek... Böyle bir kafa! Böyle ahmaklar var. Ya da kimin adamları bunlar? Hangi alçaklar, hangi hainler?"