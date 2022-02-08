Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor? İşte dakika dakika Fazilet Durağı yalanı...
A Haber ekranlarında yayınlanan Gece ajansı programında "Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor" gibi son derece önemli sorular hakkında alanında uzman kişiler açıklamalarda bulundu. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas yalan haberlerin doğru haberlere göre sosyal medyada 8 kat daha hızlı yayıldığını vurgularken, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, yalan haberin hangi sıralama ile yayıldığını paylaştı. Alanında uzman isimler muhalefetin Fazilet Durağı yalanını da dakika dakika deşifre etti.
A Haber ekranlarında yayınlanan Gece ajansı programında "Sosyal medyada yalan nasıl yayılıyor? Gerçek bilgiye erişimi kimler engelliyor" gibi son derece önemli sorular hakkında alanında uzman kişiler açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas yaptığı açıklamalar önemli ifadeler kullandı.
İSVİÇRE'DEKİ ARAŞTIRMADA TÜRKİYE GERÇEĞİ
Sosyal medya hayatımızda önemli bir hale geldi. İsviçre'de yapılan araştırmada Türkiye sosyal medyada yalan ve algıların yapıldığı ülkeler sıralamasında birinci sırada çıktı.
YALAN HABER 8 KAT HIZLI YAYILIYOR
Bunu sağlayan sosyal medya şirketleri var. Facebook'ta yalanla mücadelede çalışan bir kişi bu konulara müdahale etmediklerini belirtti. Sosyal medyada yalan haberler gerçek haberlere göre 8 kat hızlı yayılıyor. Çok daha fazla ilgi görüyor. Kurumlar stratejilerini buna göre belirliyorlar. Toplumsal bir olay olduğunda gördüğümüz paylaşımların çoğu yalan.
Türkiye'deki insanların yüzde 80'i sosyal medyada gördüğü haberlere inanmıyor. Twitter'da gördüğümüz her iki başlıktan biri yalan. Bunu İsviçre'deki araştırmalar söylüyor.
"YALAN TESPİT EDİLİYOR, DİJİTAL MECRALARA YAYILIYOR"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişte de yalan haberler vardı. Yalan haberlerle partiler kapatılıyordu. Bu mecra, yazılı medyada güç odaklarının güç kaybetmesinin ardından sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medya üzerinden yalan haberler kamuoyuna dağıtılıyor.
İLK BAŞTA YALAN TESPİTİ
İlk başta bir yalan tespit ediliyor. Gazeteci, yazar veya akademisyen yalanı oluşturuyor. Bu ağın başında bulunuyorlar. Toplumun büyük çoğunluğu gazetecilere televizyonculara güveniyor. Uğur Dündarlar, Yılmaz Özdiller, Dinç Bilgin dönemindeki gazetecileri ve Fatih Altaylılar o dönemde parti kapatma davasının bir bakıma en önemli aktörleriydi.
SONRA HABER SİTELERİ
Bu ekip bir yalanı tespit ediyor. İkinci olarak yalan, dijital mecralara yayılıyor. Haber siteleri, Ekşi Sözlük, Trend Topic, Youtube, fenomenler, Telegram ve WhatsApp grupları üzerinden organize bir çalışma var. Aynı anda sanki düğmeye basılmış gibi bir yalan oluşturuluyor. Dijital mecralara gidiyor. Ondan sonra ana akım medyaya gidiyor. Örnek olarak Cumhuriyet, Karar, Birgün, T24, Sözcü gibi mecralarda bu yalan aynı anda dağıtılıyor.
SON AŞAMA SOKAK RÖPORTAJLARI
Dördüncü aşama ise sokak röportajları. Son günlerde halkı kışkırtan, gazetecilik sıfatı olmayan kişilerin vatandaşları tahrik etmek için o yalanı, manipülasyonları sokak röportajlarına taşıyorlar."
FAZİLET DURAĞI YALANI NASIL YAYILDI?
29 Mart 2020 saat: 17:50 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun: "Değerli İstanbullular. Lütfen dikkatle okuyun ve paylaşın. Bu, İBB başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafıdır. Bugün önce troll hesapların sonra da bazı basın organlarının paylaştığı "dolu otobüs" fotoğraflarındaki olağanüstü durumu yakından araştırdık."
"30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir."
TESCİLLİ TROLL
29 Mart 2020 saat: 17:58 Gazeteci İsmail Saymaz: "'Otobüs dolu' diye fotoğraf çeken, tescilli trol. Yayan, AKP ilçe başkanı"
29 Mart 2020 saat:18.01: Gazeteci İsmail Saymaz: "Parayla tutulmuş troller sırf CHP'li belediyeleri ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için sabahın köründe topluca otobüse binip 'Bakın otobüste dip dibeyiz' diye fotoğraf çekerek paylaşıyorlar. İnsan kendi memleketine bu kötülüğü yapmaz"
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: ORGANİZE KÖTÜLÜK
29 Mart 2020 saat:18.16: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Siyaset asla organize kötülük sahası olmamalı. Hele hele, ülke olarak bu kadar zor bir dönemde el ele olmalı ve çok dikkatli davranmalıyız. Tüm siyasilere çağrım, karanlık kalplilerin organize kötülüklerine birlikte karşı çıkalım. Birlikte başaracağız"
29 Mart 2020 Saat.18.46: Oda TV: "İmamoğlu'na yönelik organize kötülüğün fotoğrafı"
29 Mart 2020 Saat:19.00: Oda TV: "Kim bu 'organize kötülük' ekibi..."
29 Mart 2020 saat:22.51: BirGün Gazetesi: "İBB'den troll hesapların paylaştığı fotoğrafa ilişkin açıklama: Organize kötülük!"
29 Mart 2020 saat:22.52: Sol Haber Portalı: "Trol-eybüs: AKP'liler sabahın 6'sında otobüslere yığılıp fotoğraf çektirmişler"
29 Mart 2020 saat:23.25: Gazeteci İsmail Saymaz: "İBB'yi zora sokmak için bu pazar saat 6'da kimsenin binmediği bir saatte İETT otobüsüne onlarca kişi halinde binip 'Koronavirüs günlerinde tıklım tıklım' diye tweet atmak için kumpas kurmuşlar"
30 Mart 2020 saat: 02.15: Cumhuriyet Gazetesi: "Yolcular trol çıktı. Sahte yolcular otobüse bindi, trol hesaplar sosyal medyaya servis etti"
"KANIM DONDU MÜCADELE EDECEĞİZ"
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Bu süreci araştırdık. Maç yok. Maç yok ki deplasmana giderler de, sabah erkenden toplanmışlardır. Ki maça giderler gibi zaten. Otobüse biniş görüntülerini izledim ben. Kanım dondu ya. Bilinçli, nerede duracak falan böyle bir kafayla. Sabah namazına gidilmiyor çünkü cemaatle namaz kılmak yasaklandı. Desek ki toplandılar, namaza gidiyorlar. O da değil. Ya başka bir şey de değil. İş güç de yok, çalışma ortamı yok. Toplanmışlar.. Derler ya kanım dondu. Eğer siyaset buysa, lanet olsun siyasete.. Kanım dondu, mücadele edeceğiz"
FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal: "Bakın. Bu nasıl yapılabilir diye düşünüyorsunuz? Artık bu siyaset de değil. Öyle bir militanlaşma var ki? Koronavirüs salgının da dahi militanlaşma var. Öyle bir karalama kampanyası var ki. Bugün bir görüntü sosyal medyada çok konuşuldu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kötülemek için yapılan bir videoydu. Videoyu izleyince diyorsunuz ki: 'Allah bunlara akıl fikir versin'"
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya: "Ya başkan (Ekrem İmamoğlu'na söylüyor) inanmak istemiyorum ya. (Troller) saldırıyor. Ben ismini söylemeyeceğim. Bakın Atatürk'e geçmişte hakaret eden birisi de var. Ama ismini söyleyerek anmak istemiyorum"
Tele 1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ: Millet can derdinde, millet koronayla mücadele derdinde, AKP'liler provokasyon derdinde. 41 kişi birden aynı otobüse binip bunun videosunu çekip sosyal medyaya koyuyorlar. Nedeni ne? 'CHP'li belediyelerin otobüslerinde insanlar dip dibe tıkış tıkışa biniyorlar' yalanını yaymak için"
Tele 1 Sunucusu ve Tele 1 Televizyonu Yayın Kurulu Üyesi Can Ataklı: "Bir anda bir duraktan 40 kişiye yakın zorla otobüse biniyor. Belediye otobüsü şoförü 'Hayır' diyor, 'Gitmem' falan... O arada içeriden birileri fotoğraf çekiyorlar, sosyal medyaya atıyorlar. İşte diyorlar 'İmamoğlu'nun otobüsleri bu halde, bu adam virüsü yaymak için uğraşıyor.' Amaç hükümeti zora düşürmek... Böyle bir kafa! Böyle ahmaklar var. Ya da kimin adamları bunlar? Hangi alçaklar, hangi hainler?"
Gazeteci İsmail Saymaz: "Böyle bir kötülük olabilir mi kardeşim? İstanbul'un iki ayrı otobüs hattında, üstelik koronavirüs günlerinde sokağa çıkma yasağı varken 47 kişi sabah saat 6'da İstanbul'un yolcu geçmeyen yerinde otobüse binip ve hep birlikte dip dibeyiz demek için fotoğraf çekip sosyal medyada yayımlıyorlar. Düşünebiliyor musunuz tezgah nasıl işliyor?"
CNN Türk Eski Sunucusu Nevşin Mengü: "Bir de otobüse binen troller meselesi var. Geçen pazar günü bir duraktan İETT otobüsüne 47 kişi biniyor. Ve buna ilişkin işte otobüslerin kalabalıklığına ilişkin fotoğraflar sosyal medyaya yansıdı"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan: "Tek tek kamera kayıtlarıyla incelemişler ve bunun bir troll, bir tuzak olduğunu ortaya çıkartmışlar. Ben de çok şaşırmıştım, sabahın köründe bir otobüs tıklım tıklım dolu. Bu bir tuzak"
Halk TV sunucusu Özlem Gürses: "Bir kesim var ki, bütün mahallelerin radikalleri onlar gene yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi de bu siyasi kutuplaşma iklimini Ekrem İmamoğlu üzerinden yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Ya arkadaş niye yapıyorsun bunu? Otobüse sabahın köründe insanları bindirmişler bir Pazar sabahı. Fotoğraflar ve videolar çekmişler. 'İşte siz böyle mi yönetiyorsunuz? Şöyle mi ediyorsunuz? Bu ne biçim belediye yönetmek' filan.. Korkunç..."
YALANA DESTEK VEREN SİYASİLER VE SANATÇILAR
29 Mart 2020 saat: 18:46 Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık: "AKP siyasi parti kılığına girmiş bir mafya, organize kötülük örgütüdür"
29 Mart 2020 saat: 19:21 Oyuncu Levent Üzümcü: "Organize suç örgütü yine çakallık peşinde.. Utanmaz, arlanmaz, bir yığın yılışık çakalsınız; sadece o kadarsınız."
29 Mart 2020 saat: 22:10 Kronos Haber: "Sahte yolcular ve trol hesaplar 'evde kal'madı, otobüse bindi"
30 Mart 2020 saat: 00:41 CHP Kadın Kolları Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka: "Sırf Ekrem İmamoğluna çamur atmak için #koronavirüs salgınının olduğu bir dönemde 40-50 kişilik guruplar halinde otobüse binmek hangi aklın ürünüdür? Halk can derdindeyken, bunlar kötülük peşinde. Üstelik kendi canlarını da tehlikeye atmışlar. Bu kafayla başetmek virüsten zor!"
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