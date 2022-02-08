Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek yalanı nasıl yayıldı? İşte saniye saniye operasyonun detayları
A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında sosyal medyada yalan haberlerin nasıl yayıldığına ilişkin alanında uzman isimler değerlendirmelerde bulundu. Diğer yandan üniversite sınavlarından bir gün çnce T 24 adlı haber sitesinde yayınlanan “Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek” haberinin de sosyal medyada nasıl yayıldığı dakika dakika işlendi. Peki bu haber sosyal medyada kimler tarafından nasıl yayıldı? İşte detaylar...
A Haber ekranlarında yayınlanan Gece Ajansı programında alanında uzman isimler yalan haberilerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas yaptığı açıklamalar önemli ifadeler kullandı.
İSVİÇRE'DEKİ ARAŞTIRMADA TÜRKİYE GERÇEĞİ
Sosyal medya hayatımızda önemli bir hale geldi. İsviçre'de yapılan araştırmada Türkiye sosyal medyada yalan ve algıların yapıldığı ülkeler sıralamasında birinci sırada çıktı.
YALAN HABER 8 KAT HIZLI YAYILIYOR
Bunu sağlayan sosyal medya şirketleri var. Facebook'ta yalanla mücadelede çalışan bir kişi bu konulara müdahale etmediklerini belirtti. Sosyal medyada yalan haberler gerçek haberlere göre 8 kat hızlı yayılıyor. Çok daha fazla ilgi görüyor. Kurumlar stratejilerini buna göre belirliyorlar. Toplumsal bir olay olduğunda gördüğümüz paylaşımların çoğu yalan.
Diğer yandan programda T24 adlı internet sitesi tarafından üniversite sınavların bir gün önce yayınlanan "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlıklı haberin yayılmasına da değinildi.
Peki bu haber nasıl yayıldı? Nasıl sosyal medyada gündem oluşturuldu? İşte detaylar...
25 Haziran 2021 saat 09.20
T24 adlı internet sitesi; Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan bir gün önce (25 Haziran) harekete geçti ve saat 09.20'de "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlıklı haber yayınladı.
25 Haziran 2021 saat 09.56
Sözcü Gazetesi: "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi.
25 Haziran 2021 saat 10.01 Cumhuriyet Gazetesi: "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak"
25 Haziran 2021 saat 10.17
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: "Buna katlanmayız Benim hastanemde temizlik işlerinde çalışanların çoğu bendem ileti yaşta Çocuklarını okutmak için ağır işlerde çalışıyorlar En azından ben tek satır bile anlatmam. Protokol onaylandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek"
25 Haziran 2021 saat 10.43 Yol TV: "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak"
25 Haziran 2021 saat 12.01
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün söz konusu haberini alıntıladı ve "Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımını aynı gün saat 12.01'de gerçekleştirdi.
25 Haziran 2021 saat 13.19
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zafer Arapkirli: "Görev onurlu hocalara düşüyor. Eğre bu karar AYM'den dönmez de uygulama başlarsa, o Katarlı gençler derse girdiğinde, ben akademisyen olsam, bütün öğrencileri toplar sınıftan dışarı çıkardım. Bu kibre, dingilliğe ve küstahlığa en anlamlı yanıt öyle verilirdi"
25 Haziran 2021 saat 14.17
Sanatçı Orhan Aydın: "Yoruma gerek yok.. "Protokol onaylandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek."
25 Haziran 2021 saat 21.11
Profesorfacia: "Benim çocuğum yıllarca dirsek çürütecek, Katarlı'nın çocuğu sınava girmeden tıp fakültesine girecek öyle mi? Artık bu millet düşmanlığınız #TakDediCanımıza !!!"
26 Haziran 2021: Yükseköğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirildi
26 Haziran 2021 saat 12.43: T24 adlı internet sitesi, 26 Haziran'da gerçekleşen sınavın ilk oturumunun ardından, haberinin gerçeğini yansıtmadığını açıkladı ve saat 12.43'te özür yayınladı.
Açıklamada; "T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz" ifadeleri yer aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu yalan paylaşımını silmedi.
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