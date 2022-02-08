Katarlı gençler Türkiye’de sınavsız tıp okuyabilecek yalanı nasıl yayıldı? İşte saniye saniye operasyonun detayları

25 Haziran 2021 saat 10.01 Cumhuriyet Gazetesi: "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak"

25 Haziran 2021 saat 10.17

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol: "Buna katlanmayız Benim hastanemde temizlik işlerinde çalışanların çoğu bendem ileti yaşta Çocuklarını okutmak için ağır işlerde çalışıyorlar En azından ben tek satır bile anlatmam. Protokol onaylandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek"



25 Haziran 2021 saat 10.43 Yol TV: "Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi alacak"

25 Haziran 2021 saat 12.01

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'ün söz konusu haberini alıntıladı ve "Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, söz konusu paylaşımını aynı gün saat 12.01'de gerçekleştirdi.