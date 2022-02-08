İstanbul'da sağanak yağış! Ne zaman bitecek? Havalar ne zaman açacak? A Haber Muhabiri Esra Keskin canlı yayında paylaştı
İstanbul'da yaşanan sağanak yağış sonrası vatandaşlar trafikte zor anlar yaşarken A Haber muhabirlerinden Esra Keskin şehir genelinde son durumu paylaştı. Keskin, rögarların bazı yerlerde taştığını ifade ederken, yağışın İstanbul'dan ne zaman ayrılacağını da açıkladı. Peki İstanbul'da sağanak yağış ne zaman bitecek? Havalar ne zaman açacak? İşte detaylar...
A Haber muhabirlerinden Esra Keskin İstanbul'daki sağanak yağışa ilişkin şehirdeki son durumu aktardı.
METEOROLOJİ GÜNLER ÖNCESİNDE UYARMIŞTI
Yağış ve rüzgar an itibarıyla devam ediyor. Meteoroloji günler öncesinden uyarmıştı ve soğuk hava dalgasına teslim olacağını paylaşmıştı.
ULAŞIM SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANIYOR
İstanbul Valiliğinden de çatı uçmaları, ağaç devrilmelerine yönelik bir uyarı da yapılmıştı. Ulaşım seferlerinde de aksamalar yaşanabiliyor.
RÖGARLAR TAŞTI
Çok sayıda olumsuzluk yaşanabiliyor. İBB'nin kışa yeterince hazırlıklı olamaması ve yetersiz alt yapı çalışmaları nedeniyle rögarlar aştı.
PERŞEMBE GÜNÜ MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK
İstanbul'da yağışın bugün ve yarın etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.
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