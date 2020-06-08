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Halk TV sunucusu Özlem Gürses, CHP'li İmamoğlu'nun Fazilet Durağı yalanına ortak olup hakaret savurmuş

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Giriş: 08.06.2020 21:18
Güncelleme:08.06.2020 21:19
Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Portakal, Ayşenur Aslan, Can Ataklı, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Özlem Gürses, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, Sol Haber ve BirGün Gazetesi’nin; sabah saatlerinde işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmesine rağmen özür dilememesi dikkat çekiyor. Halk TV sunucusu Özlem Gürses'in 29 Mart sabahı işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret ettiği öğrenildi. Özlem Gürses, “Otobüse sabahın köründe insanları bindirmişler bir Pazar sabahı. Korkunç” iddiasında bulundu.
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