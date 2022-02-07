Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan A Haber’e özel son dakika açıklamaları

"İSRAİL YAPICI ADIMLAR ATMAYA BAŞLADI"

Değişen bir şeyler var. 15 yıllık Netanyahu dönemi İsrail'de kapandı. Yeni bir hükümet kuruldu orada. Çok farklı unsurları bir araya getiren bir hükümet var. Yakında da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkemize ziyareti olacak. Orada bir değişim oldu, olumlu yaklaşım var. Bizim İsrail ile ilişkilerimizde 2 temel boyut var. Bir ikili ilişkilerimiz var bir de Filistin var. Biz bunu İsrail tarafına açık şekilde ifade ettik. Filistin'de ne olduğu bizi ilgilendiriyor. Kimse bunu sorgulayamaz. İsrail Filistin meselesinde yapıcı adımlar atmaya başladı.

İdlib'in nüfusu 2.5 milyona çıktı. Bizim birinci amacımız oradaki sivilleri korumak ve yeni bir göç dalgasını engellemek. Tersi olsaydı 2, 2.5 milyon insanın tekrar harekete geçmesi içten bile değil. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin Türk askerinin orada olmasından memnun olması, teşekkür etmesi gerekir.

"DEAŞ İLE MÜCADELEDE TAVİZ YOK"

İdlib'in nüfusu 2.5 milyona çıktı. Bizim birinci amacımız oradaki sivilleri korumak ve yeni bir göç dalgasını engellemek. Tersi olsaydı 2, 2.5 milyon insanın tekrar harekete geçmesi içten bile değil. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin Türk askerinin orada olmasından memnun olması, teşekkür etmesi gerekir. DEAŞ ile mücadelede en ufak tavizimiz yok. Cumhurbaşkanımızın uzunca sürece gelin burada güvenli bir bölge kuralım dedi.

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