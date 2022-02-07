Başkan Erdoğan’ın adaylığı engellenmek mi isteniyor? İYİ Parti’de ’FETÖ’ itirafları! Millet İttifakı’nda ’isim’ tartışması

Gazeteci Metin Özkan'ın öne çıkan ifadeleri

"Yaklaşık 2 yıldır erken seçim diye bir şarkı dinliyoruz. Millet İttifakı'nın hep birlikte bestelediği bir şarkı. Erken seçim istiyorsanız bu en doğal hakkınız gayet normal böyle bir talepte bulunmanız. Ama Millet İttifakı'nın erken seçilecek adayının hala ortada olmadığı ittifak ortaklarının belirginleşmediği, kendi içlerinde bir uyum sağlayamadığı bir süreçte vatandaş bunu samimi bulmuyor. Bu sebepten dolayı da Cumhur İttifakı'nın adayı ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bu kadar saldırıya rağmen hala kendisiyle yarışıyor.