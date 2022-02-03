HDP’li Oya Güzel’den İslam dinine ve Osmanlı devletine çirkin hakaret! Tepkiler büyüyor! Değerlerimize düşmanlık etmeye doymuyorlar

DİNE VE OSMANLI'YA HAKARET

HDP'li Oya Ersoy konuşmasında "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz." ifadelerini kullandı.