HDP'li Oya Güzel'den İslam dinine ve Osmanlı devletine çirkin hakaret! Tepkiler büyüyor! Değerlerimize düşmanlık etmeye doymuyorlar
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TBMM'de gerçekleştirdiği konuşmada dine ve Osmanlı devletine yönelik çirkin hakaretler içeren cümleler sarf etti. İslam dinini gericilikle suçlayan Ersoy'un bu konuşmasının Regaip Kandili gecesi yapması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "İslam’a, inançlarımıza, değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar." ifadelerini kullandı.
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy TBMM'de yaptığı konuşmada dini hükümlere ve Osmanlı Devleti'ne yönelik hakaretlerde bulundu.
KANDİL GECESİ PLANLI KONUŞMA MI?
Ersoy'un yaptığı konuşmanın Regaip Kandili gecesi olmasının planlı olabileceği de gündeme gelirken, Ersoy'a sosyal medyadan tepki yağdı.
DİNE VE OSMANLI'YA HAKARET
HDP'li Oya Ersoy konuşmasında "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler 500 yıl geride kalmış Osmanlı'yı, 1500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz. Biz kadınlar özgür olabileceğimizi öğrendik ve ne 500 yıl ne de 1500 yıl öncesine gitmeye niyetimiz yok. Götüremezsiniz." ifadelerini kullandı.
AK PARTİLİ FATİH ŞAHİN'DEN TEPKİ: DEĞERLERİMİZE DÜŞMANLIK ETMEYE DOYMUYORLAR
AK PARTi Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, HDP'li Oya Ersoy'un TBMM'deki konuşmasını "HDP'li bu şahıs, TBMM çatısı altında, aziz ve mübarek Regaib Gecesi'nde (belki de özellikle bu gecede) ecdadımıza, dinimize, dinimizin hükümlerine yönelik çirkin hakaretlerde bulundu. İslam'a, inançlarımıza, değerlerimize, insanımıza, ülkemize düşmanlık etmeye doymuyorlar." sözleriyle eleştirdi.
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