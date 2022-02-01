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Son dakika: Kademeli elektrik tarifesine düzenleme! Faturaya nasıl yansıyacak? Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2022 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: Kademeli elektrik tarifesine düzenleme! Faturaya nasıl yansıyacak? Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, elektrik tarifelerinde düzenleme yapılacağını belirterek, "Aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz'' dedi. Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak? İşte detaylar...

Elektrik faturaları için yeni bir adım atıldı ve ilk kademe tüketim sınırı değişti.

Başkan Erdoğan, yüksek fatura şikayetleri üzerine yapılan çalışma sonucu en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarının 7 kilovata, dolayısıyla150 kilovat olan sınırın, 210 kilovata yükseltildiğini açıkladı.

KARAR RESMİ GAZETE'DE
Yeni düzenlemeyle ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DÜZENLEMEYLE FATURADA NE DEĞİŞECEK?
Peki bu değişiklik faturaya nasıl yansıyacak?

210 kilovatsaatlik tüketimin, yılbaşında yürürlüğe giren tarifeye göre 329 lira fatura tutarı vardı.



Yeni kararla 210 kilovatsaatlik tüketimin fatura tutarı 287 lira olacak.

42 lira indirim sağlanacak.

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