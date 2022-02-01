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Sanayi atıkları ormanı çöplüğe çevirdi! Gaziemir Belediyesi çöpleri neden toplamıyor?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Sanayi atıkları ormanı çöplüğe çevirdi! Gaziemir Belediyesi çöpleri neden toplamıyor?

İzmir Sarnıç Ormanları çevre katliamıyla karşı karşıya. Atılan sanayi atıkları ormanı adeta çöplüğe çevirdi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca değerlendirdi.

Gaziemir'de Şarnıç Ormanları'ndaki çöp sorunu günden güne katlanarak büyüyor. Ormandaki ağaçlar molozlarında arasında adeta can çekişiyor. İlçe genelinde yaşanan çöp sorunu CHP'li Gaziemir Belediyesi tarafından çözülmüyor.

A Haber'in görüntülediği bölgede Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca önemli açıklamalarda bulundu.

Uğur İnan Atmaca'nın öne çıkan sözleri:

"Burada manzara gerçekten çok kötü. Ormanların, ağaçların yetişmesi çok uzun süre alırken bu şekilde heba edilmesi, ağaçların molozlar altında kalması ve kaderine terk edilmesi bizi çok üzüyor.

Gaziemir Belediyesi maalesef üzerine düşen sorumluluğu maalesef yerine getirmiyor. Burası Gaziemir Belediyesi'nin çöp toplama ve aktarma tesisinin önü. Buraya bir güvenlik kulübesi koyarak buradaki kötü manzaraya engel olmak varken görevlerini yerine getirmiyorlar.

Burada bir çevre katliamı yaşanıyor. Burada yine bir haber oldu, o günden sonra Menderes-Çakaltepe mevkiine yığınların taşınacağı söylendi. Fakat 1 yıl oldu ve hala bir gelişme yaşanmadı. Durum ortada.

Buradaki kimyasal maddeler ve kolay yanıcı maddeler dolayı yazın sıcak günlerinde burada çok ciddi orman yangınları meydana geldi. Zamanında müdahale ile bu yangınlar söndürüldü ancak bölgedeki tehlike devam ediyor."

Sanayi atıkları ormanı çöplüğe çevirdi! SANAYİ ATIKLARI ORMANI ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİ!
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