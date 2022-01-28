Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Ücretli abonelik tuzağı nasıl anlaşılır? Doğrudan iletişime geçmek neden önemli?
Son dönemlerde sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte dolandırıcılık da arttı. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemlerine ilişkin tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Peki bu yöntemler neler ve vatandaşları nasıl kandırıyorlar. Gelişmeleri Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık değerlendirdi.
Dolandırıcılar size bir iş veya çok para kazanmanız için yatırım fırsatları vadeder. Bu teklifler yalnızca paranızı, kişisel bilgilerinizi veya banka hesap bilgilerinizi almak için yapılan bir hiledir.
Sahte ödül, çekiliş ve piyango dolandırıcılığı: size bir ödül kazandığınızı söyler ancak ödülü almak için bir ücret ödemenizi veya banka hesap bilgilerini vermenizi ister.
Romantik dolandırıcılıklar: Çevrim içi bir ilişki içeriyor ancak güveni kazandıktan sonra genellikle para veya kişisel bilgi göndermenizi ister.
Abonelik tuzakları: Sizi ücretsiz bir deneme teklifine veya bilginiz olmadan ücretli bir aboneliğe kaydolmaya ikna eder.
Sahte 'ınfluencer' sponsorlukları: Sponsorluk fırsatları sunan gerçek markalar gibi görünür ancak takipçileri artan etkileyicileri/sosyal medya kullanıcılarını banka bilgilerini paylaşmaları için kandırır.
Piyasa fiyatının çok altında fiyatlı cep telefonları ve diğer elektronik cihazlar için reklamlar: Bu ürünler asla teslim edilmez.
Kimlik avı dolandırıcılıkları: Parolanızı veya hesap bilgilerinizi çalmak üzere sahte bir giriş bağlantısını tıklamanız amacıyla sizi kandırmak için e-posta veya metin mesajları kullanırlar."
Genel Müdürlük, bu dolandırıcılıklardan kaçınmak için yapılabilecekler konusunda ise şu uyarılarda bulundu:
"Şüpheli sitelere veya hesaplara dikkatli davranın. Dolandırıcılık, dostça bir istekle başlayabilir. Tanıdığınız birinden garip bir mesaj alırsanız, bu kişiyle doğrudan iletişime geçin. Kişiyi arayın veya yüz yüze konuşun.
Sosyal medyada sizi takip eden yabancılara ve sizden bir şeyler vermenizi veya paylaşmanızı isteyen mesajlara karşı tetikte olun. Dolandırıcılar paranızın ve kişisel bilgilerinizin peşindedir. Cevap vermeyin.
Yanıt vermeden önce her zaman iletişimde olduğunuz kişi veya şirketin hesabını ve kimliğini doğrulayın. Gönderenin e-posta adresine veya url'sine yakından bakın. Söyledikleri kişi olduklarından emin olmak için kişi veya şirketle doğrudan iletişime geçin veya web sitelerine bakın.
Bilgisayarınızı ve cihazlarınızı koruyun. Güvenlik yazılımı kullanın ve çok faktörlü kimlik doğrulama kullanarak hesaplarınızı koruyun."
A Haber'e konuşan Doç. Dr. Ali Murat Kırık şunları söyledi:
"Bunu balık avı gibi düşünmek gerekiyor. Oltayı atıyorlar bu oltaya kim düşerse yani bunun aslında bir yaşı, cinsiyeti ve gelir durumu söz konusu değil. Özellikle bunun altını çizmek gerekiyor. Son dönemlerde sosyal medya üzerinden özellikle instagramdan büyük bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleşiyor.
Sanal ortamdaki çeteler öncelikle kimlik bilgilerinizi ele geçiriyorlar. Daha sonra hesaplarınızı ele geçiriyorlar. Bundan sonraki süreçte iş ve yatırım dolandırıcılığı ortaya çıkıyor. Şu anda en yaygın olan şeklide bu."
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