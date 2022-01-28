Sosyal medyadaki 7 tuzağa dikkat! Ücretli abonelik tuzağı nasıl anlaşılır? Doğrudan iletişime geçmek neden önemli?

A Haber'e konuşan Doç. Dr. Ali Murat Kırık şunları söyledi:

"Bunu balık avı gibi düşünmek gerekiyor. Oltayı atıyorlar bu oltaya kim düşerse yani bunun aslında bir yaşı, cinsiyeti ve gelir durumu söz konusu değil. Özellikle bunun altını çizmek gerekiyor. Son dönemlerde sosyal medya üzerinden özellikle instagramdan büyük bir dolandırıcılık faaliyeti gerçekleşiyor.