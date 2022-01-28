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Rusya-Ukrayna geriliminde son durum ne? Bölgede neler oluyor?

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Giriş: 28.01.2022 15:28
Dünyanın gözü gerilimin tırmandığı Rusya ve Ukrayna sınırına çevrildi. ABD Başkanı Biden, Rusya’nın bu ay içerisinde Ukrayna’yı işgal edebileceğini söylerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov “Bölgede savaş olmayacak.” açıklaması yaptı. Peki bölgede neler oluyor? Son durum ne? Nerede ne kadar asker, silah var? Ukrayna kim ne kadar yardım etti? Bölgeden son gelişmeleri A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu aktardı.
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