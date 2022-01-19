AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan A Haber’e özel son dakika açıklamaları

İSRAİL BÖLGE İLE UZLAŞMA ÇABASINDA

İsrail iddia ettiği sınırların büyük çoğunu işgal etti. Cumhurbaşkanımız gösterdiği haritadaki durum hala geçerlidir. Bu tamamen bir işgal meselesidir ve giderek genişlemektedir. Orta doğu barışının anahtarı Filistin meselesinin çözülmesidir. Filistinlilere insanca bir yaşamın sunulması gerekiyor. İsrail bölge ile bir uzlaşma çabasında.

Trump zamanında İsrail altın vuruş yapmak istedi. İsrail'i barışa ikna etmek için Avrupa'dan da bir çaba vardı ama aşırıcılar çok büyük etkili oldu.