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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel son dakika açıklamaları

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan A Haber’e özel son dakika açıklamaları

A Haber ekranlarının sevilen programı Sebep Sonuç'a konuk olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında Melih Altınok'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. İşte detaylar...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber ekranlarında yayınlanan "Sebep Sonuç" adlı programda Melih Altınok'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

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KURTULMUŞ'UN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

"YİNE ERDOĞAN DÜZELTİR DİYORLAR"

Vatandaşlar ekonomide bütün oynaklığına, marketlerdeki fiyat pahalılığına, döviz kurundaki değişimlere rağmen "Yine bu işi düzeltirse Erdoğan bunu düzeltir" diyor.

DOĞU AKDENİZ'DE VAROLMA NEDENİMİZ...

Dünyada 3.Dünya Savaşı başladı. Doğu Akdeniz'de varolmamızın nedeni Türkiye ve KKTC'nin haklarını yedirmeme isteğimizdir. Dünyanın en mücadele gereken alanında Türkiye bölgedeki alandan etkileniyor.

ORTA DOĞU'DA TÜRKİYE NEYİ AMAÇLIYOR?

Menfaat ve barış odaklı hareket ediyoruz. Türkiye dostluktan barıştan esenlikten yanadır. Milli menfaatimiz Orta doğu'nun barışıdır. Türkiye bu coğrafyaya seyirci kalamaz.

İSRAİL BÖLGE İLE UZLAŞMA ÇABASINDA

İsrail iddia ettiği sınırların büyük çoğunu işgal etti. Cumhurbaşkanımız gösterdiği haritadaki durum hala geçerlidir. Bu tamamen bir işgal meselesidir ve giderek genişlemektedir. Orta doğu barışının anahtarı Filistin meselesinin çözülmesidir. Filistinlilere insanca bir yaşamın sunulması gerekiyor. İsrail bölge ile bir uzlaşma çabasında.

Trump zamanında İsrail altın vuruş yapmak istedi. İsrail'i barışa ikna etmek için Avrupa'dan da bir çaba vardı ama aşırıcılar çok büyük etkili oldu.

BAE-MISIR-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Mısır halkı Türk halını çok sever. Orada Mursi tek başına bir denemeye girişti burada demokrasi kurabiliriz dedi. Ama olmadı. Yürümeye çalışan çocuğu katlettiler.

Mısır'da demokrasi olması tek arzumuz. Biz orada demokrasinin katledilmesine sessiz kalamazdık. Demokrasi dışında hiçbir yola inanmadık. Mısır'dan da beklentimiz bu. Mısır İslam dünyasının göz bebeği olan ülkelerden biridir.

SURİYE'DE GELECEKTE FARKLI HASTALIKLAR ÇIKARACAK SİLAHLAR KULLANILDI

Suriye paramparça oldu. Kendi halkını bombalayan ve teröristlere müsade eden bir yönetim vardı. En kötü şey bir ülkenin iç çatışması. Kimyevi silahlar kullanıldı. Gelecekte farklı hastalıklar çıkaracak silahlar kullanıldı. Acilen bir demokratik yönteme gidilmesi gerekiyor.

İMAMOĞLU POLEMİK YERİNE HİZMET ETSİN

İBB Başkanı polemik yerine 16 milyonu düşünsün. Sosyal medyadan bunları yapmak kolay. İBB Başkanı, Erdoğan belediyeciliğini örnek alabilir. İBB'ye yönelik inceleme süreci de devam ediyor.

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