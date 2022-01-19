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Başkan Erdoğan’da muhtarlara maaş müjdesi! Muhtarlar maaş zammı için ne diyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 19.01.2022 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022
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Başkan Erdoğan’da muhtarlara maaş müjdesi! Muhtarlar maaş zammı için ne diyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, muhtar maaşının da asgari ücret seviyesine, 4250 liraya yükseltildiğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın bu müjdesi muhtarlar nasıl karşıladı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan’ın konuğu olan Samsun Ulugazi Mahalle Muhtarı Filiz Kavalcı değerlendirdi.

Farklı illerde görev yapan muhtarlar üç yıllık aranın ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada muhtar maaşlarının da asgari ücretin altında olmayacağını belirterek "yeni maaşlar 4 bin 250 TL oldu" dedi.

Külliye'de bulunan muhtarlar maaş zammını büyük bir sevinçle karşıladı ve Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. A Haber'de Samsun'da görev yapan Ulugazi Mahalle Muhtarı Filiz Kavalcı'ya mikrofon uzattı ve görüşlerini aldı.

İşte Ulugazi Mahalle Muhtarı Filiz Kavalcı'nın açıklamaları:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2000 yılında Samsun'da tanışma imkanımız oldu. O zaman beri de kendisi bizi birkaç defa Külliye'de ağırladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Her zaman muhtarlara çok değer verdi. Muhtarlığın istikrarlı ve itibarlı bir makam olmasında çok büyük katkıları oldu. Bizleri çok seviyor ve biz de onları çok seviyoruz.

Kadınlarla yapılacak toplantıda ben de olacağımı düşünüyorum. 5 dönemdir kadın muhtar olarak görev yapıyorum. En eski muhtarlardan biri olabilirim. Maaş konusunda çok teşekkür ediyoruz kendisine. İnşallah Külliye'de görüşeceğiz.

Ben ilk seçildiğimde 99 yılında muhtarlık maaşı diye bir şey yoktu. Çerez parası gibi bir şeydi. Sigortamızı ve BAĞ-KUR'umuzu kendimiz ödüyoruz. O zaman muhtarlığın hiçbir itibari ve statüsü yoktu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi itibarlı kıldı. Muhtarlık bir gönül işi, parayla ölçülecek bir şey değil. Vatandaşa devlete açılan ilk kapısı. Biz mahallemizde fakirimizi biliriz, biz mahallemizin sorunun biliriz. İnsanların ihtiyaçlarını biliriz.

Bu noktada bu maaş bizim için çok önemli değil ve bu paralar bir şekilde vatandaşlara gidiyor, çünkü bu bir gönül işidir."

Muhtarlar maaş zammı için ne diyor? MUHTARLAR MAAŞ ZAMMI İÇİN NE DİYOR?
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Başkan Erdoğan muhtarlarla bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

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