Başkan Erdoğan’da muhtarlara maaş müjdesi! Muhtarlar maaş zammı için ne diyor?

İşte Ulugazi Mahalle Muhtarı Filiz Kavalcı'nın açıklamaları:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve bütün çalışanlara teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2000 yılında Samsun'da tanışma imkanımız oldu. O zaman beri de kendisi bizi birkaç defa Külliye'de ağırladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.