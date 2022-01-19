Son dakika: Başkan Erdoğan 3 yıl sonra muhtarlarla bir araya geldi! Başkan Erdoğan muhtar maaşlarını açıkladı

İŞTE MUHTARLARIN YENİ MAAŞI

Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3200 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4250 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle durcağız.

Köy konağı tarzında inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yerlerini belirledik. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. Ankara'da sizler için hazırladığımız muhtar konuk evini de 19 Ekim muhtarlar gününde hizmete açıyoruz.

YENİ MUHTARLIK BİNALARI

Bir başka önemli çalışmamız da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgilidir. Mahalli mimariye uygun şekilde inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, inşasına yakında başlıyoruz. Ankara'da muhtar konukevini de 19 Ekim'de hizmete açıyoruz.

Muhtarlarımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Bugün de koronavirüs nedeniyle ara vermek durumunda kaldığımız muhtarlar buluşmasını yeniden başlatıyoruz. Bu arada siz muhtarlarımıza bir teşekkür borcumuz da var. Birlikte olamadığımız süre boyunca gerek koronavirüse, gerek sel ve yangına karşı verdiğimiz mücadelelerde muhtarlarımız hep ilk saflarda yer aldılar.

Afetler sonrası AFAD'ın gönderdiği yardımları dağıtabilmek amacıyla muhtarlara özel bir sistem kuruyoruz. Yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Gerek koronavirüs salgınına, gerekse orman yangını ve sel felaketlerindeki mücadelelerimizde muhtarlarımız hep ilk sıralarda yer aldı. Bu muhtarlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum.