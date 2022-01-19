Son dakika: Başkan Erdoğan 3 yıl sonra muhtarlarla bir araya geldi! Başkan Erdoğan muhtar maaşlarını açıkladı
Farklı illerde görev yapan muhtarlar, üç yıllık aranın ardından Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, A Haber tarafından canlı aktarılan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan muhtar maaşlarının da asgari ücretin altında olmayacağını belirterek "yeni maaşlar 4 bin 250 TL oldu" dedi. Türkiye'nin AK Parti hükümeti ile devrim niteliğinde adımlar attığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bize "yapamazsınız" diyenler şimdi uçak almak istiyor" şeklinde konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç yıl aradan sonra Beştepe'de bir araya geleceği muhtarların sorunlarını dinleyecek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Erdoğan, A Haber tarafından canlı aktarılan toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.
Mersin, Sakarya, Samsun, sivas'tan gelen muhtarlarımızla birlikte. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı muhtarlarımız bugün aramızda olamadılar. 2019 yılına kadar muhtarlarımızla toplamda 50 kez bir araya geldik.
Bugün yaklaşık 1500 muhtarımızla birlikteyiz. Tabi bu hiçbir cumhurbaşkanının hiçbir başbakanın başaramadığı bir rekordur. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımız bünyesinde daha etkin kullanılmaya başlanılan bir muhtarlık sistemi kurduk. Muhtarlarımızın taleplerini takip etmek üzere, muhataplar belirlenmesini sağladık. 19 Ekim tarihini muhtarlar günü olarak belirledik. Muhtarların özlük haklarında SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi maaşlarının artırılması gibi pekçok iyileştirmeler yaptık.
İŞTE MUHTARLARIN YENİ MAAŞI
Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3200 lira tutarına çıkarmıştık. Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4250 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle durcağız.
Köy konağı tarzında inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Yerlerini belirledik. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. Ankara'da sizler için hazırladığımız muhtar konuk evini de 19 Ekim muhtarlar gününde hizmete açıyoruz.
YENİ MUHTARLIK BİNALARI
Bir başka önemli çalışmamız da muhtarlık hizmet binalarıyla ilgilidir. Mahalli mimariye uygun şekilde inşa edeceğimiz muhtarlık binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, inşasına yakında başlıyoruz. Ankara'da muhtar konukevini de 19 Ekim'de hizmete açıyoruz.
Muhtarlarımıza ne söz verdiysek yerine getiriyoruz. Bugün de koronavirüs nedeniyle ara vermek durumunda kaldığımız muhtarlar buluşmasını yeniden başlatıyoruz. Bu arada siz muhtarlarımıza bir teşekkür borcumuz da var. Birlikte olamadığımız süre boyunca gerek koronavirüse, gerek sel ve yangına karşı verdiğimiz mücadelelerde muhtarlarımız hep ilk saflarda yer aldılar.
Afetler sonrası AFAD'ın gönderdiği yardımları dağıtabilmek amacıyla muhtarlara özel bir sistem kuruyoruz. Yaklaşık 2.5 yıllık bir aranın ardından sizlerle hasret gidermenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Gerek koronavirüs salgınına, gerekse orman yangını ve sel felaketlerindeki mücadelelerimizde muhtarlarımız hep ilk sıralarda yer aldı. Bu muhtarlarımıza milletim adına şükranlarımı sunuyorum.
CHP'YE SERT TEPKİ
Bugün bir kez daha hissettik ki muhtarlar candır. Aramızdaki gönül bağının derinliğini anlayamadığı için bu buluşmaları taklit etmeye kalkanlar olsa da biz muhtarlarla aramıza kimseyi sokmayız. Bizim sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce siyasi hayatımız bitirilmek istenirken bu kardeşiniz için gazeteler 'muhtar bile olamaz' diye başlık attılar. Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri gösteriyor. Kim bu zihniyet? CHP...
İşi gücü bunların mühür toplamak, toplattırmaktır. Siz şimdi onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın, ellerine fırsat geçtiğinde muhtarlıkların da kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış. İnanıyor musunuz bunlara? İşleri güçleri palavra.
Önce elinizdeki belediyelerle gelin de bizim muhtar kardeşlerimize oralardan destek verin de görelim. Elinizdeki belediyelerde buyrun elinizi tutan mı var? Ücretsiz elektrik verin. Bir defa elektrik olayı belediyelerin mi elinde? Belediye ile alakası yok. Böyle bir yalan söyleyen ana muhalefetin başıdır. Dürüstlük bunların semtine uğramamış. Bu oyunları muhtarlar bozacak.
KADINLARIN ÖNEMİ
Tüm gayretlerine ne bizim önümüzü kesebildiler ne de sizin mühürlerinizi kırabildiler. Bir sonraki toplantıyı da inşallah ülkemizdeki kadın muhtarlarımızla yine bu salonda yapmayı planlıyoruz. Sadece kadın muhtarlarımız. Birileri niye bunu sadece kadınlarla yapıyor diyebilirler. Hiç takmayın kafanıza. Biz kadınlarla verilecek mücadelenin ne kadar kutsal olduğunu biliriz.
23 İLDEN MUHTARLARI AĞIRLADI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son muhtarlar toplantısı 27 Aralık 2018'de yapıldı. O buluşma, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı olarak kayıtlara geçti.
Başkan Erdoğan, aralarında Aksaray, Osmaniye, Samsun, Mardin, Kahramanmaraş'ın da olduğu 23 ilden muhtarları ağırladı.
Erdoğan, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı'ndan üç yıl sonra yeniden muhtarlarla buluşacak.
Başkan Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinden önce 17 Mayıs 2019'da da İstanbul'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelmişti.
Erdoğan, 19 Ekim 2020'de de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.
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