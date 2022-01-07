Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü toplanıyor! Bakan Çavuşoğlu Kazak mevkidaşı ile görüştü
Son dakika haberine göre: Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı düzenleyecek. Öte yandan Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kazakistan'da yaşanan olaylara ilişkin sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.Türk Devletleri Teşkilatı meydana gelen olaylar sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı. Daha önce 'Desteğe hazırız' açıklamasının geldiği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları tarafından 11 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan toplantı da kritik kararların alınması bekleniyor.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN KRİTİK GÖRÜŞME
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı ve Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kazakistan'a desteğini yineledi.
Görüşmede ayrıca, 11 Ocak 2022'de çevrimiçi olarak düzenlenecek ve Kazakistan'daki gelişmelerin değerlendirileceği Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
"DESTEĞE HAZIRIZ" MESAJI GELMİŞTİ
Teşkilattan dün yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri, Kazakistan'daki son olaylar ışığında, Kazakistan'da barış ve istikrara verdiğimiz önemi vurguluyor ve üye ülkemiz Kazakistan'la güçlü dayanışmamızı ifade ediyoruz." denilmişti.Kazak halkının sağduyusu ve normale dönme arzusuna güvenlerini vurgulayan teşkilat üye ülkeleri, "Kazak yetkililerin barışçıl bir şekilde gerginliğin giderilmesi, düzen ve sükunetin yeniden tesis edilmesi kapasitesine sahip olduğuna inanıyoruz. Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Açıklamada ayrıca olaylarda hayatını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa mesajı da yer aldı. Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.
Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor. Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.
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