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Tunç Soyer’den Kiraz Belediyesi’ne proje engeli! Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: Ne pahasına olursa olsun...

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Giriş: 06.01.2022 12:31
Kiraz Belediyesi'nin yapmak istediği hastaneye İzmir Büyükşehir Belediyesi neden karşı çıkıyor? Tunç Soyer Kiraz’daki projelere neden karşı? Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özçınar, "Tunç Soyer’in durup dururken başlattığımız projelere mahkemeye gitmesini bir türlü anlam veremedik." ifadelerini kullandı.
Tunç Soyer’den proje engeli! TUNÇ SOYER'DEN PROJE ENGELİ!
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