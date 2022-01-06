Tunç Soyer’den Kiraz Belediyesi’ne proje engeli! Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar: Ne pahasına olursa olsun...

Kiraz Belediyesi'nin yapmak istediği hastaneye İzmir Büyükşehir Belediyesi neden karşı çıkıyor? Tunç Soyer Kiraz’daki projelere neden karşı? Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, canlı yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özçınar, "Tunç Soyer’in durup dururken başlattığımız projelere mahkemeye gitmesini bir türlü anlam veremedik." ifadelerini kullandı.

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