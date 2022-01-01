Muhalif basın kisvesi altında Türkiye düşmanlığı! CHP, Avrupa ve Amerika oyunun parçaları

AVRUPA BASININDAN TÜRKİYE'DE ORTAK DİJİTAL YAYIN

4 tane ülke; Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da 29 Nisan'da Türkiye'de ortak dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikan kanalı, France 24, Alman Deutsche Welle ortak bir şekilde yayın yapıyorlar. Burada hep deniliyor ya, 'AK Parti'nin yoğun olduğu medya' ben TELE 1'i örnek vermek istiyorum. CHP'nin Halk TV ve KRT ile beraber sözcüsü olduğu kanal.