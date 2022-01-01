Muhalif basın kisvesi altında Türkiye düşmanlığı! CHP, Avrupa ve Amerika oyunun parçaları
A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, ‘’muhalif basın’’ kimliği altında Amerika ve Avrupa tarafından fonlanan medya organlarının deşifresini yaptı. İBB’nin de fonlamada rolü olduğunu belirten Kıran, çarpıcı ifadeler kullandı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, ''Medya görünümlü 5. Kol faaliyeti''ni canlı yayında anlattı.
Kenan Kıran'ın açıklamaları şu şekilde:
Bu yayın organlarının hepsi yasal. Kimse buna itiraz etmiyor ama Türkiye'de, Türkiye aleyhtarlığı yapan yayın kuruluşları ve birçok site Avrupa ve Amerika tarafından fonlanıyor.
Örnek vermek gerekirse; Medyascope, Ruşen Çakır'ın yayın yönetmeni olduğu site Amerika ve İsveç tarafından açıkça fonlanıyor. Belgeleri ortaya çıktı.
İSVEÇ'TEN BİANET'E 7 MİLYON 672 BİN DOLAR
Bianet mesela açıkça ciddi anlamda 'Bağımsız Gazeteciler Platformu' deniliyor. AK Parti hükümetini eleştiriyorlar bu noktada ciddi anlamda muhalefet ediyorlar ama fon aldıkları ülkeleri ya da muhalefet partilerini eleştirdiklerine şahit olmuyoruz. Bianet, İsveç'ten 2007-2021 arası toplam 7.672.448 ABD Doları fonlanmış.
AVRUPA BASININDAN TÜRKİYE'DE ORTAK DİJİTAL YAYIN
4 tane ülke; Almanya, İngiltere, Fransa ve ABD'nin devlet kanalları da 29 Nisan'da Türkiye'de ortak dijital yayına başladı. İngiliz BBC, Amerikan kanalı, France 24, Alman Deutsche Welle ortak bir şekilde yayın yapıyorlar. Burada hep deniliyor ya, 'AK Parti'nin yoğun olduğu medya' ben TELE 1'i örnek vermek istiyorum. CHP'nin Halk TV ve KRT ile beraber sözcüsü olduğu kanal.
Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin yolunu İBB yapmamıştı. Tartışma olmuştu. Can Ataklı TELE 1'de bu durumu ciddi bir şekilde eleştirdi. TELE 1'in yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Can Ataklı'ya özür diletti ve şu ifadeyi kullandı Merdan Yanardağ, 'iktidar dururken muhalefetle uğraşacak halimiz yok. İstanbul'u kazanan ekip bellidir, bunu da hep beraber kazandık.'
İBB'NİN FONLAMADAKİ ROLÜ
Ciddi anlamda İBB'den Birgün'e, TELE 1'e, KRT'ye ve Halk TV'ye reklam akışı devam ediyor. Independent Türkçe, Cemal Kaşıkçı'nın katili olan ekibin İngiltere ve Arabistan kaynaklı yayın kuruluşu olduğu ifade ediliyor.
Cumhuriyet Gazetesi, Can Dündar ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan giden, ulusalcı tesiriyle öne çıkan bir gazeteyken, FETÖ, PKK sözcülerinin en önemli isimlerini manşetlerine taşıdı. Karar Gazetesi toplasan 200 tane satmıyordur bayide ama ciddi anlamda yeni kurulan partilerin sözcülüğünü yapıyor. Yasal mı? Yasal. Ama arkasındaki güç, para akışı nasıldır tabii o soru işareti.
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