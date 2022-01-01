2022’de dünyayı neler bekliyor? Küresel ekonomide dengeler nasıl değişecek?

2021 boyunca sert kısıtlamalara neden olan ve Küresel ekonomiyi derinden etkileyen kovid-19 salgınında son yakın mı? Yoksa pandeminin önündeki en büyük engel omicron varyantı mı? Bu konuda pek çok farklı görüş var... Şimdiye kadar elde edilen veriler omicron varyantının fazlasıyla "bulaşıcı" olduğunu gösteriyor. Kimi uzmanlara göre bu, 2022'de daha çok vakayla, hastaneye yatan daha çok hastayla ve artan ölümlerle karşılaşmak demek.