Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yılın son röportajını A Haber'e verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yılın son röportajını A Haber'e verdi. Tüm terör unsurlarıyla mücadelenin sürdüğünü söyleyen Akar, Mehmetçin nefesinin teröristlerin ensesinde olduğunu ifade etti. Akar ayrıca 2015 yılından bu yana 33 bin 259 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Yılın son röportajını A Haber'e veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "2021 yılında terörle mücadele tüm terör unsurlarıyla mücadelemiz sürdü ve sürecek." ifadelerini kullandı.
AKAR'DAN BÜTÜNLÜK VURGUSU
Türk ve Kürt kardeşliği üzerine de yorumlarda bulunan Bakan Akar, "Türk ve Kürt kardeştir ve bunun en güzel göstergesi şehitlerimizdir." dedi.
TERÖR BELASINDAN KURTULACAĞIZ
Türkiye'nin terör konusundaki başarılı mücadelesinin süreceğini söyleyen Bakan Akar, "Terör belasından kurtulacağız" ifadelerini kullandı.
1 OCAK'TAN İTİBAREN...
2015 yılından bu yana 33 bin 259 teröristin etkisiz hale getirildiği söyleyen Bakan Akar, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 779 terörist etkisiz hale getirildiğini vurguladı.
TERÖRİSTLERİN PEŞİNDEN GİDİYORUZ
Terörle mücadeledeki başarının şehitler sayesinde olduğunu söyleyen Akar, "Teröristlerin peşinden gidiyoruz." dedi.
MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde diyen Bakan Akar, sınır ötesindeki terör inlerinin yıkıldığını vurguladı.
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