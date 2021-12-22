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10 bin liranız bir yılda 15 bin lira olabilir! Kur korumalı TL mevduatı sistemi nasıl işliyor? Vergi alınıyor mu?

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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10 bin liranız bir yılda 15 bin lira olabilir! Kur korumalı TL mevduatı sistemi nasıl işliyor? Vergi alınıyor mu?

Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında kur korumalı TL mevduatı sistemi hakkında konuşan Prof.Dr. Cemal Zehir önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sistemi örnekleriyle anlatan Zehir, ayrıca yapılacak işlemlerin vergi kapsamı dışında olduğunu söyledi. Kur korumalı TL mevduatı sistemi nedir? Sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...

Prof.Dr. Cemal Zehir A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında kur korumalı TL mevduatı sistemi hakkındaki detayları paylaştı.

VATANDAŞA GARANTİ VERİLDİ

Türkiye'de alınmamış bir karar alındı. Son kararı liderler verir. Ne yapıldı? Türk lirası belli bir faiz sabitlenmesi karşısında TL'nin kurun altında yada üstünde olmasına yönelik garanti verildi.

ÖRNEKLERLE ANLATTI

Diyelim 10 bin liranız var. Bunu dolara yatırmayın. Bunu Türk Lirası mevzuat hesabına yatırın bu da dolara bağlı olsun. Ve faiz oranı yüzde 14 olsun.

BİR SENEDE 14 BİN ALACAKSINIZ

Faiz oranının getirisinden dolar fiyatının altındaysa bu parayı yine alacaksınız. 10 bin liram var bu durumda bir senede 14 bin TL alacaksınız.

DEVLET SİZE GARANTİ EDİYOR

Dolar 13 bin TL olsa bile 14 bin TL alacaksınız. Ama dolar 15 bin TL olursa siz teminatla yine paranızı alacaksınız. Devlet bunu garanti ediyor.

VERGİ DE ALINMIYOR

Devlet bu işlemlerden vergi de almıyor. Devlet size bir liman veriyor. Fırtınalardan koruruz diyor.

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