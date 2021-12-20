Son dakika anlık altın fiyatı! Altın fiyatlarında sert düşüş! Neden düştü? Almalı mı satmalı mı? Güncel piyasada son durum

STOPAJ VERGİSİNDEN MUAF SAYILACAKLAR

Başkan Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.