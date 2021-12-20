Son dakika anlık altın fiyatı! Altın fiyatlarında sert düşüş! Neden düştü? Almalı mı satmalı mı? Güncel piyasada son durum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısında ekonomiye yönelik verdiği mesajların ardından altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Peki gram altın ne kadar? Güncel gram altın çeyrek altın Cumhuriyet altını fiyatları... İşte piyasalardaki son durum...
Başkan Erdoğan'ın Kabine toplantısında yaptığı açıklamaların ardından altın fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı.
Gün içinde bin liranın üstüne çıkan gram altının fiyatı saat 23.05 itibariyle 771 liraya kadar geriledi.
Döviz kurlarında atak devam ederken, döviz mevduatının çözülmesi ve yastık altını ekonomiye kazandırmak amacıyla sürpriz bir hamle geldi.
STOPAJ VERGİSİNDEN MUAF SAYILACAKLAR
Başkan Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı. Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.
Erdoğan, döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalara da doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verileceğini açıkladı.
ALTIN FİYATLARI (SAAT: 23.12)
GRAM ALTIN ALIŞ 771.45 SATIŞ 779.15
ÇEYREK ALTIN ALIŞ 1.250.97 SATIŞ 1.278.28
YARIM ALTIN ALIŞ 2.501.95 SATIŞ 2.556.57
TAM ALTIN ALIŞ 5.003.97 SATIŞ 5.061.57
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ 5.146.559 SATIŞ 5.205.83
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