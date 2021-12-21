Anlık son dakika dolar kuru! Dolardaki düşüş sürecek mi? Almalı mı satmalı mı? İşte en güncel piyasa bilgileri...
Son dakika dolar döviz haberi... Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında açıkladığı ekonomik tedbirlerin karşılık bulmasının ardından dolarda ve gram altında ciddi düşüş yaşandı. Gün boyu vatandaşlar döviz bürolarına giderek paralarını Türk Lirası'na çevirdi. Peki dolarda son durum ne? Dolar ne kadar olacak? Dolar ne kadar oldu? İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerin ardından döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle döviz bürolarında hareketlilik gün boyu devam etti.
KUYRUKLAR OLUŞTU
Kapalıçarşı ve Tahtakale'deki döviz bürolarında gün boyunca vatandaşların döviz işlemleri yoğun şekilde sürdü. Zaman zaman döviz büroları önünde kuyruklar oluştu.
AYNI SENARYOYU YAŞIYORUZ
Kapalıçarşı'da döviz bürosu işletmecisi Mustafa Kemal Sögüt, bir süredir dolarda suni bir yükseliş olduğunu ancak dünden itibaren düşüş yaşandığını ifade etti.
Sögüt, "Türk lirasının değer kazanması Cumhurbaşkanımızın dünkü konuşmasından ötürü oldu. Dolarda suni bir yükseliş vardı. Biz bunları 3 defa yaşadık. Aynı senaryoyu yaşıyoruz. Dolar bence stabilize olacaktır. Bugün dolar en yüksek 14,30, en düşük 11,05 oldu." dedi.
İŞTE GÜNCEL RAKAMLAR
ABD Doları PAZARTESİ ALIŞ 17,7970 PAZARTESİ SATIŞ 17,7980 SALI ALIŞ 12,7710 SALI SATIŞ 12,7720
Avro 20,0740 20,0750 14,2900 14,2910
Sterlin 23,5310 23,6490 16,9210 17,0060
İsviçre Frangı 19,2990 19,3960 13,8800 13,9500
BORSA'DA SON DURUM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 7,99 değer kaybıyla 1.892,02 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 164,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 8,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,70 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 10,00 ile iletişim oldu.
Bu arada Borsa İstanbul'da endekse bağlı devre kesici sitemi iki kez devreye girdi.
Analistler, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıkladığı uygulamaların gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası hızla düşüşe geçen döviz kurlarının bu eğilimini bugün de sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, öte yandan Borsa İstanbul AŞ'nin kararı ile BIST 50 endeksinde yer alan paylara dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam ettiğini anımsattı.
Analistler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve tüketici güven endeksi ile İngiltere'de büyüme verilerinin öne çıkacağını söyleyen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.920 seviyesinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dolar hakkında "Dolar kuru dün 11'lere kadar geldi. Altın ve dolar borcu olanlar ya da düğün yapacaklar kara kara düşünüyordu. Biz devlete güvenilmesi gerektiğinin mesajını sürekli olarak verdik. Devletin bir planı olduğunu ve bunu açıklayacağını ifade ettik. Biz bunun için 3 haftadır çalışıyoruz bunları anlatmak için." ifadelerini kullandı.
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