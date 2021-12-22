Dolar alın çağrısı yapan İP'li Yılmaz ve dolar düşüşüyle dalga geçen Türkkan'a sert tepki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbirler sonrası dolardaki sert düşüşü hazmedemeyerek vatandaşa 'dolar alın' önerisinde bulunan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz tepki çekti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz ve Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN