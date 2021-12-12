ABD’den sonra İsveç de PKK’ya desteğini açıkça duyurdu!

ABD'DEN PKK'YA PARA DESTEĞİ

ABD Kongresinde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle tamamlanıp Temsilciler Meclisinde oylandı.

740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere toplam 768,2 milyar dolarlık NDAA, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, 70'e karşı 363 oyla kabul edildi.

Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda da oylanarak imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek.