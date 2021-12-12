ABD'den sonra İsveç de PKK'ya desteğini açıkça duyurdu!
Batı ülkeleri terör örgütlerine destek vermeye devam ediyor. İsveç, ABD'nin para desteği ve askeri eğitim verdiği PKK ile temas kurdu. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin sözde Suriye Demokratik Meclisi Eşbaşkanı Elham Ahmed ile görüştü. Maddi destek sağlanacağını belirten Linde açıklamasında, "İsveç aktif partner olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
MADDİ YARDIM YAPILACAK
Görüşme sonrasında Twitter'dan paylaşım yapan Linde, "Kuzeydoğu Suriye'de yaşananlar hakkında Elham Ahmet ile samimi bir görüşmeyi takdir ediyoruz. İsveç, aktif partner olmaya devam ediyor" sözlerine yer verdi. Görüşme sonrasında örgüye maddi yardım yapılmasına karar verildi.
BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Elham Ahmed, ABD müttefikini Suriye Demokratik Güçlerinin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nin sözde eşbaşkanı. Ahmed'in İsveç'e yaptığı ziyaret ile ilgili bir açıklama geldi.
ABD'DEN PKK'YA PARA DESTEĞİ
ABD Kongresinde son haftalarda büyük tartışmalara neden olan savunma bütçesi, Kongrenin iki kanadının üzerinde mutabakat sağladığı son haliyle tamamlanıp Temsilciler Meclisinde oylandı.
740 milyar doları Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesi, 27,8 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki savunma harcamaları ve 0,4 milyar doları diğer savunma harcamaları için olmak üzere toplam 768,2 milyar dolarlık NDAA, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda, 70'e karşı 363 oyla kabul edildi.
Tartışmalara neden olan birçok maddeyi içermeyen NDAA gelecek günlerde Senato Genel Kurulunda da oylanarak imza için ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilecek.
NDAA'DA NELER VAR?
Ordudaki cinsel taciz, aşırıcılık ve ırkçılıkla mücadele konusunda birçok madde içeren tasarı, askeri personel maaşlarına yüzde 2,7 oranında zam öngörüyor.
ABD ordusundan emekli olduktan sonra bir kişinin savunma bakanı olması için geçmesi gereken süreyi 7 yıldan 10 yıla çıkaran tasarı, genel sekreter olunması için ise emekliliğinin üzerinden geçmesi gereken süreyi 5 yıldan 7'yıla çıkarıyor.
UKRAYNA YARDIMLARINI ARTIRIYOR
Ukrayna'ya askeri yardım miktarını yıllık 250 milyondan 300 milyon dolara çıkaran tasarısı, Rusya'ya karşı Avrupa Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 4 milyar dolar kaynak sağlanması ve Baltık ülkelerine 100 milyon dolarlık askeri destek verilmesini şart koşuyor.
Tasarı, Çin'e karşı Pasifik Caydırıcılık İnisiyatifi'ne 7,1 milyar dolar kaynak ayırırken, Sincan Özerk Bölgesinde Uygurların zorla çalıştırıldığı fabrikalardan üretilen ürünlerin Savunma Bakanlığı tarafından alınmasını yasaklıyor.
Bölgede Çin'in askeri adımlarının yakından takip edilmesini öngören tasarı, Tayvan ile gerekli savunma iş birliğinin devam edilmesini ve Tayvan ordusunun modern kalmasının sağlanmasını talep ediyor.
Tasarı, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Amerikan ordusunun bu ülkede yürüttüğü 20 yıllık savaşı incelemek üzere bağımsız Afganistan Savaş Komitesinin kurulmasını öngörüyor.
AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TASARILARI DA EKLENDİ
Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü ve Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez'in NDAA'ya ek olarak sunduğu Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı (SİHA) programını yakın takibe alma ve Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarılar da NDAA'ya eklendi.
YUNANİSTAN İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ TASARISI EKLENDİ
Menendez ile Florida Senatörü Cumhuriyetçi Marco Rubio tarafından sunulan ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık Yasası" başlıklı tasarı da NDAA'ya eklendi.
Tasarı, Yunanistan'ın askeri modernizasyonuna tam destek verilmesi, yeni Amerikan askeri ekipmanlarının satışının onaylanması ve hızlandırılması ve GKRY-Yunanistan-İsrail-ABD iş birliğinin genişletilmesini öngörüyor.
Yunanistan'ın ABD'den F-35 savaş uçağı tedarik etmesi durumunda Amerikan Başkanı'nın tedarik ve teslim süreci hızlandırma yetkisinin bulunması da tasarıda yer alan maddeler arasında bulunuyor.
YPG/PKK'YA DESTEĞİN DEVAM ETMESİNİ ÖNGÖRÜYOR
NDAA'da Irak ve Suriye'ye ilişkin de birkaç madde yer alıyor.
Irak güvenlik güçlerinin yanı sıra Suriye'de ABD'nin ortaklık ettiği SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya da destek verilmeye devam edilmesini öneren tasarı, ABD Başkanı Biden'ın Suriye'ye yönelik kapsamlı bir strateji sunmasını talep ediyor.
Tasarı aynı zamanda, Suriye'de Beşar Esed'in gelir kaynaklarının ABD Dışişleri tarafından araştırılmasını şart koşuyor.
TERÖRİSTLERE EĞİTİM VERDİLER
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, Deyrizor ilinin batısında terör örgütüyle ortak askeri tatbikat düzenledi.
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD güçleri, Deyrizor'un batı kırsalındaki yer alan Ebu Haşeb Çölü'nde teröristlerle ortak askeri tatbikat yaptı.
3 tank ve birkaç zırhlı araçla yapılan tatbikatta teröristlere güdümlü füzelerin kullanımı hakkında da eğitim verildi.
Askeri tatbikatın Deyrizor kent merkezi yakınlarında İran destekli terörist gruplarla Rus askerlerinin bulunduğu Salihiyye beldesine yakın bir bölgede yapılması dikkati çekti. Salihiyye beldesi halihazırda Esad rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.
Öte yandan, ABD Özel Kuvvetleri, 1 Aralık'ta Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce YPG/PKK'lı teröriste daha silahlı eğitim başlatmıştı.
TERÖRİSTLERE DAHA ÖNCE VERİLEN EĞİTİMLER
Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.
Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.
Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı anlatılmıştı.
Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören spor kompleksinde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.
Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimleri vermişti.
Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lı teröriste silahlı eğitim verdi.
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