Asgari ücret 4 bin 253 TL oldu! İş dünyası ne diyor?
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret yüzde 5,54 artışla 4 bin 253 lira oldu. Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'e düşürdü. Peki bu gelişmeler iş dünyasında nasıl karşılandı? Gelişmeleri Bursa'da A Haber muhabiri Hasan Özdemir’in konuğu olan işletmecisi Mustafa Akyol değerlendirdi.
İşte adamı Mustafa Akyol'un canlı yayında açıklamaları:
"Devletimiz asgari ücret konusunda kendisine düşen görevi yerine getirmiştir. Dünya, Türkiye ve işletmeler zor bir süreçten geçiyor. Süreci hep birlikte el birliğiyle aşmamız gerekiyor.
Devletimiz bizim primlerimize destek oldu, bizler asgari ücretin daha iyisini olmasını isterdik ama bu süreçte devletin elinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyoruz.
Bu süreçte biz iş adamlarına da bazı vazifeler düşüyor. Halkımıza da bazı görevler düşüyor ve bu süreci birlikte aşacağız. Biz işletmemizde 120 kişiyi istihdam ediyoruz ve üretimimizin yarısını ihracata gönderiyoruz.
Biz son aldığımız kararda stokçuluğa karşı iç piyasaya ürünlerimizi yüzde 5 daha uygun satmaya karar verdik. Halkımıza destek olmak ve ülkede kendi şirketimiz adına düşen payı getirmek için çalışıyoruz.
Mobilya sektörü son 1 yıl içerisinde ciddi bir büyüme gösteriyor. Dünyanı çeşitli bölgelerinden mobilyamıza talepler artmış durumda. Son 1 yıl içerisinde 700 bin dolarlık bir makine yatırımı yaptık.
Bizim şu anda 4 milyon dolar bir ihracatımız var bunu 6,5 milyon çıkarmayı hedefliyoruz. Daha çok çalışarak daha çok üreterek ülkemize katkı sağlayacağız.
Dolara hücum, stokçuluk ve açgözlülük sebeptir, pahalık ise sonuçtur. Bütün herkesi iktisatlı olmaya, kanaatkar ve çalışkan olmaya davet ediyorum. Bugünler geçecek bu gemi hepimizin lütfen herkes elinden geldiği kadar gayret etsin. Hep beraber kurtuluşa ereceğiz."
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