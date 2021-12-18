TÜSİAD yeni ekonomi modeline karşı savaş başlattı! Amaçları yüksek faizle milletin cebini boşaltmak
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı görüşmenin ardından bugün dikkat çeken bir olay gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın üretim ve istihdama dayalı yeni ekonomi modeli açıklamasından sonra haftalardır süren kur baskısı ve Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrıları boyut değiştirdi. Türkiye'yi yüksek faiz sarmalından çıkarmak istediklerini söyleyen Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomi modeline karşı adeta savaş başlatan TÜSİAD, bugün uygulanan sistemin olumlu sonuç vermeyeceğini ifade edip tekrar faiz artırımlarının gelmesi gerektiğini söyledi. Ekonomiyi çıkmaza sokup işleyen çarkları işlemez hale getiren yüksek faiz sloganları atan TÜSİAD açıklamasında ayrıca "Erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık" ifadelerini kullandı. Hükümete açıkça ekonomiyi faiz artırımı gelmediği sürece çıkmazda bırakacaklarının mesajı veren TÜSİAD, bir anlamda Kılıçdaroğlu'nun erken seçim söylemlerine destek vererek hükümete ayrıca siyasi bir mesaj verme amacı da güttüğünü gözler önüne serdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TÜSİAD'a hükümeti hedef alması konusunda yaptığı çağrı karşılık buldu. 1979'da hükümet düşüren TÜSİAD, CHP liderinin çağrısı sonrası jet hızı ile bildiri yayınlayarak hükümeti hedef aldı.
"BU POLİTİKADAN DÖNÜN"
Bu kapsamda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) geçmiş yıllarda hükümetlere yönlendirdiği tehditkar diline geri döndü.
Dün de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜSİAD'a iktidarı uyarın açıklaması sonrası bugün kurumun resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yapılarak, iktidara bu politikadan dönülmesi gerektiği ifade edildi.
"HEDEFLENEN SONUÇLARA ULAŞILAMAYACAĞI NETLEŞMİŞTİR"
"Genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli" başlıklı açıklamada, "Son dönemde yaşadığımız istikrarsızlıklar sonucunda, denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir." denildi.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; "TÜSİAD olarak, bu iktisadi çerçeve çizilmeden evvel de, süreç devam ederken de, erken faiz indirimi ile oluşan politikaların istikrarsızlık yaratacağına dair görüşlerimizi hem kamu kurumları hem de kamuoyuyla pek çok kez paylaştık. Bu sürecin TL'de şiddetli değer kaybı, enflasyonda hızlanma, yatırımları, büyümeyi, istihdamı baskılama ve en önemlisi ülke olarak fakirleşmemizle sonuçlanma riskini vurgulamıştık.
"DÖVİZE TALEP DENGELERİ BOZDU"
Nitekim, yeni iktisadi tercihler kapsamında atılan adımların ardından güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı oluşmuştur. Özellikle yurt içinde dövize olan talebin şiddetli ölçüde yükseldiğini, bunun da var olan tüm ekonomik dengeleri bozduğunu görmekteyiz.
İzlenen ekonomi politikası yalnızca iş dünyası için değil, tüm vatandaşlarımız için yeni ekonomik sorunlar yaratmaktadır. Uzun dönemde de çok daha büyük yapısal problemlere yol açma riski artmıştır. En fazla faydalanması beklenen ihracatçılarımız dahi bu ortamdan zarar görmektedir.
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