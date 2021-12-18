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Dövizdeki anormal artış neden? İthalat azalıyor, ihracat artıyorken dolar neden artıyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2021 17:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin yeni ekonomi modelinin ihracat, istihdam, yatırım ve büyüme odaklı olacağını tüm Türkiye’ye duyurdu ve ekonomik kurtuluş savaşının verildiğini ifade etti. Türkiye bunun için büyük bir mücadele verirken Kemal Kılıçdaroğlu yatırımcılara tehditlerini sürdürüp TÜSİAD ile görüştü. Peki, ihracat ve istihdam odaklı yeni ekonomi modeli kimleri rahatsız ediyor? Dövizdeki anormal artış neden? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Dövizdeki anormal artış neden? İhracat mı azaldı, işsizlik mi attı, cari denge mi bozuldu? Kılıçdaroğlu TÜSİAD ile ne görüştü? CHP lideri Kılıçdaroğlu kendine vesayetçi odaklar mı arıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve hukukçu Serdar Öktem değerlendirdi.
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