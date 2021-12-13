Süt üreticide 4,70 TL markette 16 TL!  Fahiş fiyat farkının nedeni ne, kimler vurgun yapıyor?

Nazif Tuna'nın canlı yayında yaptı açıklamalar:

"Süt fiyatı Ulusal Süt Konseyi tarafından 4,70 TL olarak açıkladı. Bizden çıkan süt zincir marketlerde 16 TL'ye kadar çıkıyor bu biz üreticileri üzüyor. Evet herkes bir kar elde etsin ama aşırı derecede kar etmeleri tüketiciyi mağdur ediyor.

Üreticiden tüketiciye bütün bu ayakları kurmamız lazım. Tabi ki herkes para kazansın ama devletin belirlediği çerçevede para kazansın. Böyle yaparsak ne üretici ne de tüketici mağdur olur.

Biz devletten bu aracılara bir çeki düzen vermesini istiyoruz. Bizim yaptığımız hesaplara göre ambalaj maliyetlerini de koyduğunuz zaman bu fiyatlara satılması aşırı derecede pahalı. Bu rakam 7 ila 8 arası olmalı Günü kurtarmak için hareket eden fırsatçıların önüne geçilmesi lazım."