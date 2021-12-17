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Haberler Galeri AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak ettiği soruları A Haber'de yanıtladı

AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak ettiği soruları A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2022 asgari ücreti açıklandı. Peki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne oldu? Kalktı mı? AGİ hesabı nasıl yapılır? 2022 apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? Net asgari ücret ne kadar oldu? Brüt asgari ücret kaç lira? Sigorta primi işçi payı ne kadar? AGİ dahil destek ne kadar? AGİ hariç destek? Asgari ücretin işçi için hesabı ne? İşverene maliyeti ne? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Borçlanmada en düşük tutarlar neler? Yıllara göre enflasyon ve refah payı artışları ne kadar? Yıllara göre asgari ücret artışları ne kadar? Gelir dilimi vergi oranı ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 17.12.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 10:39
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AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber'de yanıtladı
AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber’de yanıtladı

2022 asgari ücret zammı belli oldu. Son 50 yılın en yüksek rakamı olan 4 bin 253 lira 40 kuruş oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber'de yanıtladı
AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber’de yanıtladı

2022 yılında uygulanacak asgari ücret artık gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulacak. Bugün apartman görevlileri için uygulanan vergisiz asgari ücret tüm çalışanlarda geçerli olacak.

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AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber'de yanıtladı
AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber’de yanıtladı

Peki Vergi iadesi olarak uygulanan AGİ nasıl verilecek? Kimler alacak? AGİ uygulaması nasıl belirlenecek? Tüm merak edilenleri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber'de yanıtladı
AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber’de yanıtladı

Önemli bir artış oldu. Son 50 yılın en yüksek artışı oldu. Fotoğraf çok güzeldi. Hep konuştuğumuz yıllardır beklediğimiz vergisiz asgari ücrete de kavuşmuş olduk.

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AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber'de yanıtladı
AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak etti soruları A Haber’de yanıtladı

Dün açıklandığında bana da mesajlar gelmeye başladı. İşte AGİ ne olur? Herkes onu merak ediyor. Asgari Geçim İndirimi yani vergi iadesi. Şu anda apartman görevlileri için uygulanan herkese yaygınlaştırılabilir yeni bir şey keşfetmeye gerek yok demiştik onu yaptılar. Dolayısıyla orada ne vergi var ne de iadesi var.