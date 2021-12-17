AGİ kalktı mı? AGİ zammı nasıl hesaplanır? | Asgari ücrete rekor zam! Faruk Erdem herkesin merak ettiği soruları A Haber'de yanıtladı

Son dakika haberi... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2022 asgari ücreti açıklandı. Peki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ne oldu? Kalktı mı? AGİ hesabı nasıl yapılır? 2022 apartman görevlisi maaşı ne kadar oldu? Net asgari ücret ne kadar oldu? Brüt asgari ücret kaç lira? Sigorta primi işçi payı ne kadar? AGİ dahil destek ne kadar? AGİ hariç destek? Asgari ücretin işçi için hesabı ne? İşverene maliyeti ne? İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Borçlanmada en düşük tutarlar neler? Yıllara göre enflasyon ve refah payı artışları ne kadar? Yıllara göre asgari ücret artışları ne kadar? Gelir dilimi vergi oranı ne? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, tüm merak edilenleri A Haber canlı yayınında anlattı.