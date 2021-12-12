Marketlerin gizli stokçuluğu deşifre oldu! Yağ, süt, un ve şekere sınırlı satış
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, stok yaparak fiyatların artmasına neden olan üreticileri son kez uyarırken, stokçuluk yapanlar için ihbar hattı kuruldu. Ancak İstanbul'da bazı zincir marketlerde fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. 'Gizli stokçuluk' yaptığı belirtilen marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışları sınırlandırdı. İşte detaylar...
İstanbul'da bazı zincir marketlerde fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. 'Gizli stokçuluk' yaptığı belirtilen marketler, temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un, şeker ve sigarada satışları sınırlandırdı. İstanbul'da farklı semtlerde bulunan marketleri dolaşan muhabir,"Sütlerde sınırlandırma var mı?" sorusu üzerine Şişli'de bulunan bir market çalışanı, "Sütlerde 2'den fazla satış yapamıyoruz.
Şu an sadece 2 süt alabilirsiniz. Yağ, şeker, süt gibi belli ürünlerde yasak var. Yasak olmasının sebebi şu an olan durumlar. Bu kararı bizim market yönetimimiz verdi" dedi. Yine aynı markette kasada bulunan bir diğer market çalışanı ise "Şu an en fazla 2 süt satın alabilirsiniz. Daha fazlasını kasadan geçemem. Sütler farklı markalardan olsa da 2'den fazla süt alamazsınız. Bu seferlik elinizde 3 sütü geçelim, ancak bir daha geçemem yasak var" diye konuştu.
"ÜRÜNLERİ STOK OLARAK BEKLETİYORUZ"
2 adet 5 kilograklık sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyleyen Fatih'te bulunan bir market çalışanı ise, "Yağ ve sigarada sınırlandırma var. Gerçi bugün itibarıyla sigaraya zam geldi, sınırlandırma kalktı. Mesela 5 kilogramlık yağdan 2 tane alamıyorsunuz. Amaç her müşteriye ürün satmak ve diğer müşterilere yok dememek" ifadelerini kullandı.
Mecidiyeköy'de bulunan başka bir market çalışanı ise, "Biz de en fazla 5 süt alabiliyorsunuz. Nedeni ise ürünleri stok olarak bekletiyoruz. Şu an bizim markette yağ, şeker, süt ve sigarada sınırlandırma var. Yöneticilerime 'neden böyle bir şey var' diye sorduğumda sadece yasak diyorlar" diye konuştu.
"MARKETTE GİTTİĞİNİZDE 2 ADETTEN FAZLA SÜT ALAMIYORSUNUZ"
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKONDER) Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal, "Marketlerde şu anda bazı ürünlerde market yönetimlerinden kaynaklı sıkıntılar var. Bazı marketler kendi stoklarında bulunan ürünü eritmemek ve daha sonra yüksek fiyatlara satabilmek için stok kısıtlamasına gidiyor. Bu satış kısıtlaması sayıyla oluyor.
Bu sınırlandırma temel gıda ürünleri olan yağ, şeker, un ve sütte daha çok söz konusu. Markette gittiğinizde 2 adetten fazla süt alamıyorsunuz. Bu durum tamamen market yönetimlerinin çalışanlarına verdiği talimatlar doğrultusunda oluyor. Market sahipleri elindeki ürünleri düşük fiyattan satmak istemiyor, çünkü zam geleceğini düşünüyor. Bu durumu geçen günlerde sigarada yaşadık. Sigarada sınırlandırma uygulanıyordu, ancak zam geldikten sonra satışlarda herhangi bir kısıtlandırma olmadı" diye konuştu.
"MARKETÇİLER GİZLİ STOKÇULUK YAPIYOR"
Bal, "Marketçilerin bu yaptığı açık stokçuluk olmasa da kapalı stokçuluk. Açık stokçulukta mallar depolara yığılır, fiyatların artması beklenir öyle satılırdı. Şimdiyse depolarda olan mallar zam gelene kadar raflarda sınırlı sayıda satılıyor. Buna da gizli stokçuluk diyoruz. Yaklaşık bir haftadır oldukça şikayet alıyoruz. Vatandaşların bu konuda kanunen yapabilecekleri çok şey var. Marketlerde sınırlandırmayla karşılaştıkları zaman bu durumu kolluk kuvvetlerine bildirebilirler.
Ayrıca vatandaşlar Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Bildirim uygulamasına şikayetlerini bildirebilirler. Bir de Gelir İdaresi Başkanlığı'da bir uygulama başlattı vatandaşlar oraya da şikayetlerini iletebilir. Özellikle Gelir İdaresi Başkanlığı'na çok iş düştüğünü düşünüyorum. Çünkü Gelir İdaresi Başkanlığı bu firmaların alış faturalarıyla stoklarını anlık denetleyebilir" dedi.
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