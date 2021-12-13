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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelir mi? Faruk Erdem A Haber'de yorumladı

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelir mi? Faruk Erdem A Haber’de yorumladı

Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar merakla Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi gelecek mi? Gelirse ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Piyasalar merakla Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi gelecek mi? Gelirse ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KARAR NE OLUR?

Erdem, "Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi bekleniyor ama marjımız biraz daraldı diye açıklanmıştı. Pas geçeceğini düşünenler de var ama ben bir 100 baz puan daha indirim olabileceğini düşünüyorum ama bekleyip göreceğiz ama öncesinde FED'in kararı da önemli olacak burada." dedi.

Faiz kararı ne olacak? FAİZ KARARI NE OLACAK?

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