Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelir mi? Faruk Erdem A Haber’de yorumladı

KARAR NE OLUR?

Erdem, "Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi bekleniyor ama marjımız biraz daraldı diye açıklanmıştı. Pas geçeceğini düşünenler de var ama ben bir 100 baz puan daha indirim olabileceğini düşünüyorum ama bekleyip göreceğiz ama öncesinde FED'in kararı da önemli olacak burada." dedi.