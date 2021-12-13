Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Faiz indirimi gelir mi? Faruk Erdem A Haber'de yorumladı
EKONOMİ A Haber
Son dakika ekonomi haberi... Piyasalar merakla Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi gelecek mi? Gelirse ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Piyasalar merakla Merkez Bankası faiz kararını bekliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz indirimi gelecek mi? Gelirse ne kadar? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
KARAR NE OLUR?
Erdem, "Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz indirimi bekleniyor ama marjımız biraz daraldı diye açıklanmıştı. Pas geçeceğini düşünenler de var ama ben bir 100 baz puan daha indirim olabileceğini düşünüyorum ama bekleyip göreceğiz ama öncesinde FED'in kararı da önemli olacak burada." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?
- Evli, bekar, 2-3 çocuklu AGİ ücreti ne kadar? 2022 AGİ tablosu kim ne kadar alacak? Asgari ücrete AGİ dahil mi?
- Asgari ücretten kesintiler kalktı mı? 2022 gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası, damga vergisi son durum nedir?
- Doktorlar grev mi yapıyor? Bugün doktorlar çalışıyor mu? Hastaneler açık mı kapalı mı?
- Altın fiyatları 13 Aralık! Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Piyasalar FED toplantısına odaklandı…
- Asgari ücret son toplantı bugün mü? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? 2022 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
- UEFA Avrupa Ligi son 16 kura çekimi ne zaman? Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri ne zaman belli olacak? İşte muhtemel rakipler...
- Google Remziye Hisar'ı doodle yaptı! Remziye Hisar kimdir, neden doodle oldu? Remziye Hisar'ın hayatı ve biyografisi...
- POMEM 28. dönem alımı ne zaman, belli mi? 2022 POMEM alımı şartları nelerdir, açıklandı mı? Başvurusu...
- Survivor 2022 Berna Keklikler kimdir? Survivor 2022 Berna Keklikler kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? İşte Instagram hesabı...
- 1916'da ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir kasabada hangi hayvan cinayetle suçlanmış ve asılarak idam edilmiştir?
- Hangisi bir deyim değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...