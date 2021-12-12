CHP ve İYİ Parti’de adaylık krizi! Kemal Kılıçdaroğlu’na veto mu? CHP Diyarbakır ziyaretinden neden vazgeçti? Çarpıcı değerlendirmeler

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Gazeteci Hakkı Öcal, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

"GİDECEK CESARETİ BULAMADILAR"

İşte o açıklamalardan satır başları; Bir partinin tüm Türkiye'nin genelinde tüm Türkiye'yi kucaklayan bir parti olması gerekir her şeyden önce. Maalesef CHP'de bunu göremiyoruz. Diyarbakır'a gidecek cesareti kendilerinde bulamadılar. Şu ikilimde kalıyorlardı Diyarbakır annelerini ziyaret edebilecekler mi edemeyecekler mi? Ziyaret edecek cesareti kendilerinde bulamadıkları için bu çekince onların bu ziyaretlerinin iptal etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi.