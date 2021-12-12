CHP ve İYİ Parti'de adaylık krizi! Kemal Kılıçdaroğlu'na veto mu? CHP Diyarbakır ziyaretinden neden vazgeçti? Çarpıcı değerlendirmeler
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor. Her fırsatta erken seçim çığırtkanlığı yaptıkları halde henüz bir aday belirleyemediler. Peki adayları kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu mu? AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Gazeteci Hakkı Öcal, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır programını iptal etti. CHP Diyarbakır ziyaretinden neden vazgeçti?
Öte yandan CHP ve İYİ Parti arasındaki adaylık krizi yaşanıyor. Millet İttifakı'nın adayını kim belirleyecek? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Mersin mitingine neden çağrılmadı? İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına veto mı geldi?
AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ve Gazeteci Hakkı Öcal, gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
"GİDECEK CESARETİ BULAMADILAR"
İşte o açıklamalardan satır başları; Bir partinin tüm Türkiye'nin genelinde tüm Türkiye'yi kucaklayan bir parti olması gerekir her şeyden önce. Maalesef CHP'de bunu göremiyoruz. Diyarbakır'a gidecek cesareti kendilerinde bulamadılar. Şu ikilimde kalıyorlardı Diyarbakır annelerini ziyaret edebilecekler mi edemeyecekler mi? Ziyaret edecek cesareti kendilerinde bulamadıkları için bu çekince onların bu ziyaretlerinin iptal etmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi.
"EN BÜYÜK ENGEL..."
Bir diğer husus da güneydoğu halkı artık terör istemiyor. Halk artık yatırım istiyor daha güzel günler yaşamak istiytor terörle anılmak istemiyor. CHP'de bugün HDP'yi açık bir şekilde destek vermesi CHP'nin o bölgelere gitmesinin önündeki en büyük engel olacaktır. O yüzden kolay kolay da gidebileceklerini tahmin etmiyorum.
- Millet İttifakı'nın politikaları yalan üzerine kuruludur.
ADAYLIK KRİZİNDE SON DURUM
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: Yerel seçime can havliyle Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek için hiçbir detay gözetmeden giden partiler bugün her birisi hem İP hem CHP hem HDP, herkes kendi talebini en yüksekten dillendirerek gitmeye çalışıyor. Ben mücadelenin daha çok İP ile CHP arasında geçeceğini düşünüyorum.
Gazeteci Hakkı Öcal: Sayın Kılıçdaroğlu, bu ortaklığın büyük ortağının lideridir ve doğal olarak da bir aday önerilecekse tartışmaya başlamak için biri isim önerecekse bu büyük ortaktır. İYİ Parti'yi var eden Sayın Kılıçdaroğlu, verdiği ödünç milletvekilleriyle. İster kendini aday gösterir ister İmamoğlu'nu gösterir. Ama tartışmaya oradan başlamak zorunda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teklif vermek için acele edin! TOKİ’den 29 ilde 60 ay vadeli arsa satışı! İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana’da toplam 307 arsa!
- Yargı dizisinin Savcı Pars’ı Mehmet Yılmaz Ak herkesi şaşırttı! Kendisinden 14 yaş küçük Türkiye güzeli sevgilisi büyüledi
- S Sport şifresiz izleme yolları frekans bilgileri! Formula 1 S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar?
- Survivor All Star 2022 kadrosu açıklandı! Survivor Ünlüler kadrosu kim kimdir? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?
- Türkiye’nin en sıcak şehri neresi? Meteoroloji açıkladı
- kygm.gsb.gov.tr’de KYK burslar açıklandı mı? 2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK sonuçları ne zaman gelir?
- Asgari ücret zammı öncesi sürpriz talep! 4.000 TL olacak mı? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? İşverenler en az 3.500 TL...
- Tabut Ali kimdir, suçları nelerdir? Kırmızı bültenle aranan Tabut Ali yakalandı!
- Formula 1 hangi kanalda, saat kaçta? F1 Abu Dhabi GP saat kaçta başlayacak? Nasıl izlenir?
- 14-18-22 ayar bilezik gram fiyatı! Altını sarsan gelişme! 12 Aralık gram altın fiyatları ne kadar oldu?
- Evde bakım parası (maaşı) hangi illerde yattı? 12 Aralık evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- SGK'dan son dakika açıklaması! SGK ve GSS borçları siliniyor mu? 30 Kasım'ı kaçıranlara Aralık fırsatı