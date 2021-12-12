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Piyasayı kimler zehirliyor? Aynı ürüne üç farklı etiket! Mevlüt Tezel A Haber'de tek tek yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Piyasayı kimler zehirliyor? Aynı ürüne üç farklı etiket! Mevlüt Tezel A Haber’de tek tek yorumladı

Gıda ve otomobil fiyatlarında yaşanan artışa yönelik Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Süt fiyatlarındaki farklılığının detaylarını paylaşan Tezel, dünyada 10 tane şirketin fiyatların değişiminde elinin olabileceğinin altını çizdi. Bu sürecin bir soygun olduğunu söyleyen Tezel market fiyatları arasındaki farklılıklardan detaylar verdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Mevlüt Tezel gıda fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarına ve araç fiyatlarındaki artışa yönelik çözüm hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

SÜT 3,5 TL'DEN ALINIP 18 TL'DEN SATILIYOR

Etiketler arasındaki fiyat farkı korkunç. Bunun bir izahı yok. Süt 3,5 liradan satılıyor. Markette satış fiyatı 18 lira. Kamyon kaç paraya getiriyor bu sütü?

ARABALARIN ÜSTÜNE 100 BİN KOYUYORLAR

Kötü durumda büyük fırsatçılık var. Araba stokçuları mesela. Bayiden 200-250 bin TL'den alıp 350 bin TL'den satıyorlar. Biz hep marketler üzerinden gittik. Onların hepsi ortak fiyat belirlerken yakalandı.

MARKALAR OYUN İÇİNDE OLABİLİR

Dünyada 10 tane şirket var. Gıdadan, temizlik malzemesi her şeyi satıyorlar. 10 markanın 400 markası var. O markalar da bu oyunun içinde olabilir.

BURADA KÖTÜ NİYET VAR! BU BİR SOYGUNDUR

Kaşar peyniri. Bir markette 56,25 TL diğerinde 86,25 TL. Aynı marka bu ürünler. Marketler ceza aldı. Peki neden bu süreç devam ediyor? Burada kötü niyet var. Burada insanların vicdanını koyması lazım. Bu soygundur.

TEREYAĞINDA BÜYÜK FARK

Aynı marka tereyağı bir markette 76,95 TL, diğerinde 116,25 TL. Bu kabul edilemez. Bunun izahı yok.

ARABALARDA SATIŞ SÜRESİ 1 YIL OLMALI

Arabaların alındıktan sonra 6 ay boyunca satılmaması güzel bir çözüm. 1 sene olmalı bu bence.

Aynı ürüne üç farklı etiket! AYNI ÜRÜNE ÜÇ FARKLI ETİKET!

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