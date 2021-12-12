Piyasayı kimler zehirliyor? Aynı ürüne üç farklı etiket! Mevlüt Tezel A Haber’de tek tek yorumladı

MARKALAR OYUN İÇİNDE OLABİLİR

Dünyada 10 tane şirket var. Gıdadan, temizlik malzemesi her şeyi satıyorlar. 10 markanın 400 markası var. O markalar da bu oyunun içinde olabilir.

BURADA KÖTÜ NİYET VAR! BU BİR SOYGUNDUR

Kaşar peyniri. Bir markette 56,25 TL diğerinde 86,25 TL. Aynı marka bu ürünler. Marketler ceza aldı. Peki neden bu süreç devam ediyor? Burada kötü niyet var. Burada insanların vicdanını koyması lazım. Bu soygundur.