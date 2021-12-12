A Haber, İETT otobüsünü tamir etmeye gelen İBB ekibiyle röportaj yaptı: Vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatıyorlar ama…
A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, İstanbullunun nabzını tuttu. Vatandaşlar, ‘’İstanbul’un en büyük sorunu nedir?’’ sorusuna ekseriyetle ‘’ulaşım’’ yanıtını verdi. Ulak, röportaj yaptığı bölgede arızalanan İETT otobüsünü tamir etmek üzerine gelen ekiple de röportaj yaptı.
VATANDAŞ: İŞ BECERME KABİLİYETLERİNİ GÖRMÜŞ OLDUK
''Şu anda gördüğünüz gibi ulaşım. İETT otobüslerinin sürekli yolda kalması. Arkadaki otobüsle de canlı kanlı şahit oluyoruz, en büyük sorunumuz da bu. Arkadaşlar göreve gelmeden önce birçok vaatlerde bulunuyorlardı ama geldikten sonra iş becerme kabiliyetlerini böylelikle görmüş olduk. İş başında geldiklerinde durum bu. Her şey çok güzel olacak derken yalan söylemiyorlarmış demek ki bu şekilde olacakmış, diyecek bir şey yok. İş becerme kabiliyetleri sıfır.
İBB ÇALIŞANI: MAĞDURİYET YAŞATIYORLAR…
A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak, bozulan otobüsü tamir etmeye gelen İBB ekibine otobüslerin durumunu sordu. Kerim Ulak'ın ''Allah yardımcınız olsun, sürekli tamir. Zor olmuyor mu? Niye bu kadar sık arızalanıyor bu otobüsler, ne olabilir?'' sorusu üzerine İBB çalışanı, ''Zor oluyor evet ama yapacak bir şey yok. Elektriksel arızalar oluyor genelde. Vatandaşlarımıza da biraz mağduriyet yaşatıyorlar ama…'' ifadelerini kullandı.
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