Adaylık düğümü! Resmi canlı yayında çizdi: Makasçı şoför Kemal Kılıçdaroğlu’nun kabusu: Meral Akşener... Ekrem İmamoğlu... Mansur Yavaş...

KILIÇDAROĞLU'NUN EL HAREKETİ

İletişimci Yazar Ali Saydam: (Kılıçdaroğlu'nun el hareketi) Akıl devreden çıkınca konu başka bir alanda tartışılmaya başlanıyor. Davranış biçim, beden dili insanın zihninden ve fikrinden ahlakından kopuk bir şey değil. 'Ne yapalım bu beden dili' diye bir şey diyemez hiç kimse. Bizler bu yayına eşofman ile çıkabilirdik ama bu olmadı.