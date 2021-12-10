Adaylık düğümü! Resmi canlı yayında çizdi: Makasçı şoför Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabusu: Meral Akşener... Ekrem İmamoğlu... Mansur Yavaş...
Son dakika haberi... Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizi devam ediyor. Sürekli erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefet henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İletişimci Yazar Ali Saydam, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Millet İttifakı'nda adaylık düğümü sürüyor. CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu Diyarbakır programını iptal etti. Peki neden? Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinin perde arkasında ne var? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kim sıkıştırıyor? Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan İletişimci Yazar Ali Saydam ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
İKİ BOYUTLU TABLO
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Benim Ankara'dan gördüğüm iki boyutlu bir tablo var. Bunlardan birincisi muhalefetin kendi içinde birinci parti yarışıyla ve tabanını konsolide etmesiyle ilgili. Kabul edelim ki İYİ Parti'deki çıkış CHP'nin patinaj yapan oy oranıyla birlikte düşünüldüğünde bu olası Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve siyaseti sonradan şekillendirmeye dönük pazarlıklarda ciddi bir yer tutuyor.
İkinci husus özellikle CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu gerek dostlarımızla iktidar söylemini canlı tutmak gerekse bu ittifak bileşenlerini ve tabanı bu anlamda konsolide etmek için yoğun bir gayret içinde.
Potansiyel adaylara da bakıldığında özellikle Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isminin kendisinin önünde giden anket sonuçları Kemal Bey'i bu anlamda da endişelendiriyor.
O yüzden hem birebir görüşmelerinde hem de İstanbul ve Ankara belediyelerinde belediye meclislerinde çoğunluğun olmaması sebebiyle olası adaylıklarında gerek İmamoğlu gerekse Yavaş'ın Ankara ya da İstanbul Büyükşehir Belediyelerini CHP'nin kaybetmesi gibi bir tabloyu ileri sürerek kendince rasyonel gerekçelendirmeyle bir adım attığı anlaşılıyor.
"MAKASÇI" KILIÇDAROĞLU
Kemal Bey kendisini bu süreçte nereye konuşlandırıyor derseniz, esasında olabildiğince görünür bir aday adayı profili çizmeye gayret ediyor. Fakat 2010'dan bu yana izlediğimiz Kılıçdaroğlu siyaseti benim tabirimle trafikte orta şeritte giderken istikrarlı ve düzgün, düzenli giden şoförlerden ayrışan ve bulduğu ilk fırsatta makas atan şoför gibi.
KILIÇDAROĞLU'NUN B PLANI
Yani Kemal Bey olabildiğince kendisini öndeki aday haline getirerek diğer seçenekleri ekarte ederken bir şekilde kenara iterken son noktada başka bir ismi ileri sürmek için de bir B planıyla hareket ediyor. Bu olmazsa zaten bütün stratejisi kendisini öne çıkartmak üzerine kurulduğu ve kurgulandığı için doğal olarak adaylığı bu anlamda sürpriz görülmeyecek.
ŞU ANDAKENDİ OYUNUNU OYNUYOR
Ben bütün bu hesap ve kitaba rağmen Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerinin bütünü ile denklemin dışına çıktığı kanaatinde değilim. Kemal Bey şu anda kendi oyununu oynuyor. Diğerleri geri çekilmiş gibi durmakla birlikte ayağına top gelmek için bekleyen Mansur Yavaş profiliyle öne doğru atılmak için şartları kollayan Ekrem İmamoğlu profili de bu resmin içinde şu anda önemli ve canlı bir yer tutuyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN EL HAREKETİ
İletişimci Yazar Ali Saydam: (Kılıçdaroğlu'nun el hareketi) Akıl devreden çıkınca konu başka bir alanda tartışılmaya başlanıyor. Davranış biçim, beden dili insanın zihninden ve fikrinden ahlakından kopuk bir şey değil. 'Ne yapalım bu beden dili' diye bir şey diyemez hiç kimse. Bizler bu yayına eşofman ile çıkabilirdik ama bu olmadı.
AKIL DEVREDEN ÇIKIYOR
Burada seyirciye saygı, kanalı saygı nedeniyle biz buna dikkat ediyoruz. Burada biz hem giydiklerimize hem sözlerimize dikkat ediyoruz. İşte burada bir bağlantı var. İnsanı diğer yaratıklardan ayıran akıldır. Akıl bazen devreden çıkıyor. İhtiraslar, talepler ve özellikle içine düştüğü panik buna yol açıyor. Ben burada iletişim boyutunda net bir panik seziyorum.
KILIÇDAROĞLU'NUN KABUSU
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti kurmayları ve Meral Akşener tarafından 'kazanacak aday' diyerek sıkıştırılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu kabus gibi bir durumu yaşıyor. Çünkü kendisine kazanamayacak isim olarak bakılıyor. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun son seçimi. Hem Genel Başkanlık hem siyasi ikbal konusunda son seçimi 11 seçimim kaybettikten sonra bunu da kaybedince tahammül gösterileceğini sanmıyorum.
CHP yönetiminde 14-15 kişilik bir ekibi var ve hepsi onunla beraber yürüyor. Bu el hareketi bir bütünün parçası. İhtiras, panik ve gerginlik buna sebep oluyor. 20 yıldır siyasi hayatında içinde olan siyasi aktörlere bakıyoruz bu tarz hareketler görmüyoruz.
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