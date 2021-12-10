Üretim odaklı yeni ekonomi modeli! Başarı kriteri ne? Türkiye avantajlı mı?

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Okan Müderrisoğlu'nun canlı yayında öne çıkan açıklamaları:

"Şu anda Türkiye, faizi ekonomik denklemin içerisinde ana faktör haline getiren dolayısıyla faizle beraber ekonomideki diğer tüm çıktıları nasıl etkilendiğini ortaya koymaya çalışan bir modeli çerçevelemekle oldukça meşgul.

Üretimi doğal olarak yatırımı haliyle istihdamı buna bağlı olarak dış talebi gözeterek ihracatı toplamda büyümeyi, bu büyümenin bir kalkınma dinamiğine dönüşmesini bu kalkınmadan oluşan refahın eşit adil dağılacağı bir Türkiye'yi hedefleyen modelden söz ediyoruz.

Bu ana kavramların hedefe ulaşmak için içinin nasıl doldurulacağı çok ciddi bir gayret gerektiriyor. Reel ekonomide atılan adımların sonrasına ilişkin tasarımı büyük ölçüde kamuoyuda duyacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, hem küresel hem Türkiye'deki enflasyonu göz ardı etmiyor. Asgari ücret başta olmak üzere dar ve sabit gelirlilerin erozyona uğrayan satın alma gücünü takviye etmeye yönelik kamu maliyesini önceleyen ve kullanmaya esas bir düşünce biçimi var.

Serbest piyasanın temel mantıklarıyla hareket edilecek. Bu ana doğrultunun programın hedefleri ile birlikte uygulanabilir kılınacağını söylediği cümleler oldukça önemli. Pandemiyle birlikte küresel sistemde değişiklikler var. ABD pandemide yaşayabileceği krizleri ve gelecek vizyonunu ortaya koydu.

Geleceğin Türkiye'sinde avantaj var, fırsatları görüyorsanız bir makas değişikliğine ve yeni bir güncellemeye ihtiyaç olduğunu milleti yöneten olarak görüyorsunuz. "Büyük fikir, Büyük lider, Büyük organizasyon" bunları not ettim. Bunların bir araya geldiği süreci Türkiye yeniden test edecek."

Ali Saydam ise yeni ekonomi modeli hakkında şunları söyledi:

Yeni ekonomik modelde kritik başarı faktörü bence başta bakanlarımızdan başlayan ve halkalara halinde meselenin içselleştirilmesi ve toplumun bütün katmanlarına ve paydaşlarına ifade edilmesi gerekiyor.

Bütçe görüşmelerinde bakanlarda üretim, yatırım, istihdam kavramları ve verimlilik konusunda iyi bir performans gösterdi."