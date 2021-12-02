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Yeni ekonomi modeli nasıl şekillendi? Yüksek faize karşı hangi adımlar atılıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Yeni ekonomi modeli nasıl şekillendi? Yüksek faize karşı hangi adımlar atılıyor?

Pandemi tüm dünyada ekonomileri derinden etkiledi. Tedarik zincirinin kırılması enflasyonun yükselmesine sebebiyet verirken enerji fiyatlarında yükselişlere neden oldu. Türkiye pandemiden en az hasarla çıkmak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Üretim ve istihdama yönelik destek paketleri hazır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonominin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Peki Türkiye ekonomisinde pandemi etkisini hala hissediyor muyuz? Son dönemde Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı nasıl? Türkiye, sağlıklı ve istikrarlı büyümeyi nasıl yakalayacak? Ülkemiz artık sıcak para cenneti olmayacak mı? Ekonomi üzerinden siyasete müdahale mi? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Piyasaları kimler panik havasına sokuyor? Yeni dönemde esnaf ve vatandaşlara yeni kolaylıklar sağlanacak mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın açıklamaları:

"Pandemi tüm dünya gibi Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Bu süreçte iktisadi faaliyetlerde bozulma yaşandı, tedarik zinciri kırıldı. Alınan ciddi tedbirler sayesinde biz bu süreci en az hasarla atlattık. Bu süreçte büyüme gösteren 2 ülkeden biri olmayı başardık. Pandemiyle mücadele konusunda bir başarı hikayesi yazdık.

Bu süreçte Türkiye; terörle mücadele, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak ve Libya konusunda önemli adımlar attı. Biz bu süreçte normalleşemeye hızlı geçerken diğer ülkeler aynı hızla geçemedi biz üretime devam ettik. Biz bu süreci ülke olarak fırsata dönüştürdük. Uzak Doğu'da tedarik zincirlerinde aksamalar oldu. Biz erken normalleşmeye geçerek ertelenen talepleri hızlı şekilde yerine getirdik.

Bize coğrafyanın getirdiği bir avantaj var. Milyonlarca insana kısa sürede ulaşma imkanına sahibiz. İhracat rakamlarında rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Dünyada pandeminin etkileri hala sürüyor emtia, navlun ve gıda fiyatları yükseldi. Tabi bunlar ülkemizi de olumsuz yönde etkiliyor. Muhalefet kriz sadece Türkiye'de varmış gibi davranıyor. Onlar hep yalan ile yoluna devam etti bundan sonra da öyle devam edecektir.

Pandeminin yanı sıra kuraklık ve iklim değişikliği de etkili oldu. Süreçte ülkeler vatandaşlarını düşünerek stok yapmaya çalıştı. İşte tüm bunlar dünya genelinde fiyatların yükselmesine sebebiyet verdi. Bizim 20 yıldır yaptığımız icraatlar ortada. Biz milletimiz ile bir ve beraber olduk onlarla olmaya devam edeceğiz, onlara rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Bundan sonra da milletimiz için önemli işlere yapmaya devam edeceğiz.

Bugüne kadar faiz-kur-enflasyon sarmalıyla paradan para kazanan kesim iyi şekilde nemalandı. Buna devam etmek istiyorlar ama Türkiye bu sarmaldan kurtulmak istiyor. Bundan sonra yatırım, istihdam, üretim, ihracat öncelikli büyüme politikasıyla milletimizin refahını artırmak istiyoruz. Bu politikalar sayesinde 2 milyon 194 bin kişiyi iş sahibi yaptık. Her yıl 1 milyona yakın gencimiz iş hayatına katılıyor bunları iş sahibi yapmak zorundayız. Biz ne zaman büyüsek cari açık büyüten bir yapı vardı. Biz bu yapıdan kurtulmak istiyoruz.

İhracat ve turizm gelirleriyle gelecek yıl cari fazla olacağını düşünüyorum. Cari fazla ile beraber kurda, enflasyonda dengeye gelecektir ve küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."

Yeni ekonomi modeli nasıl şekillendi? YENİ EKONOMİ MODELİ NASIL ŞEKİLLENDİ?
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