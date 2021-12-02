Yeni ekonomi modeli nasıl şekillendi? Yüksek faize karşı hangi adımlar atılıyor?
Pandemi tüm dünyada ekonomileri derinden etkiledi. Tedarik zincirinin kırılması enflasyonun yükselmesine sebebiyet verirken enerji fiyatlarında yükselişlere neden oldu. Türkiye pandemiden en az hasarla çıkmak için kararlı adımlar atmaya devam ediyor. Üretim ve istihdama yönelik destek paketleri hazır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekonominin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Peki Türkiye ekonomisinde pandemi etkisini hala hissediyor muyuz? Son dönemde Türkiye'nin ekonomik büyüme performansı nasıl? Türkiye, sağlıklı ve istikrarlı büyümeyi nasıl yakalayacak? Ülkemiz artık sıcak para cenneti olmayacak mı? Ekonomi üzerinden siyasete müdahale mi? Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? Kriz lobisinin hedefi neden Başkan Erdoğan? Dertleri ekonomi mi, yoksa siyasete müdahale mi? Mandacı iktisatçılar hangi siyasileri nasıl yönlendiriyor? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? Piyasaları kimler panik havasına sokuyor? Yeni dönemde esnaf ve vatandaşlara yeni kolaylıklar sağlanacak mı? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş değerlendirdi.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın açıklamaları:
"Pandemi tüm dünya gibi Türkiye'yi de olumsuz etkiledi. Bu süreçte iktisadi faaliyetlerde bozulma yaşandı, tedarik zinciri kırıldı. Alınan ciddi tedbirler sayesinde biz bu süreci en az hasarla atlattık. Bu süreçte büyüme gösteren 2 ülkeden biri olmayı başardık. Pandemiyle mücadele konusunda bir başarı hikayesi yazdık.
Bu süreçte Türkiye; terörle mücadele, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak ve Libya konusunda önemli adımlar attı. Biz bu süreçte normalleşemeye hızlı geçerken diğer ülkeler aynı hızla geçemedi biz üretime devam ettik. Biz bu süreci ülke olarak fırsata dönüştürdük. Uzak Doğu'da tedarik zincirlerinde aksamalar oldu. Biz erken normalleşmeye geçerek ertelenen talepleri hızlı şekilde yerine getirdik.
Bize coğrafyanın getirdiği bir avantaj var. Milyonlarca insana kısa sürede ulaşma imkanına sahibiz. İhracat rakamlarında rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Dünyada pandeminin etkileri hala sürüyor emtia, navlun ve gıda fiyatları yükseldi. Tabi bunlar ülkemizi de olumsuz yönde etkiliyor. Muhalefet kriz sadece Türkiye'de varmış gibi davranıyor. Onlar hep yalan ile yoluna devam etti bundan sonra da öyle devam edecektir.
Pandeminin yanı sıra kuraklık ve iklim değişikliği de etkili oldu. Süreçte ülkeler vatandaşlarını düşünerek stok yapmaya çalıştı. İşte tüm bunlar dünya genelinde fiyatların yükselmesine sebebiyet verdi. Bizim 20 yıldır yaptığımız icraatlar ortada. Biz milletimiz ile bir ve beraber olduk onlarla olmaya devam edeceğiz, onlara rağmen hiçbir işe kalkışmadık. Bundan sonra da milletimiz için önemli işlere yapmaya devam edeceğiz.
Bugüne kadar faiz-kur-enflasyon sarmalıyla paradan para kazanan kesim iyi şekilde nemalandı. Buna devam etmek istiyorlar ama Türkiye bu sarmaldan kurtulmak istiyor. Bundan sonra yatırım, istihdam, üretim, ihracat öncelikli büyüme politikasıyla milletimizin refahını artırmak istiyoruz. Bu politikalar sayesinde 2 milyon 194 bin kişiyi iş sahibi yaptık. Her yıl 1 milyona yakın gencimiz iş hayatına katılıyor bunları iş sahibi yapmak zorundayız. Biz ne zaman büyüsek cari açık büyüten bir yapı vardı. Biz bu yapıdan kurtulmak istiyoruz.
İhracat ve turizm gelirleriyle gelecek yıl cari fazla olacağını düşünüyorum. Cari fazla ile beraber kurda, enflasyonda dengeye gelecektir ve küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- PTT kargo takip! PTT kargo takip sorgulama ekranı! PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?
- Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep’te 3 aylık bebek yaşıyor mu, sağlık durumu nedir?
- Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!
- Nureddin Nebati biyografisi nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL hisse ne zaman işlem görecek?
- Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, nereli? İşte daha önceki görevleri...
- Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…
- Aralık ayı kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Aralık ayı kira artış oranı ne kadar? Kira zammı hesaplama...
- Uzman öğretmen nasıl olunur? Uzman öğretmen sınavı var mı? Uzman öğretmen - baş öğretmen olma şartları neler?
- MEB AKS sınavı kalktı mı? Öğretmen Adaylık Kaldırma Sınavı kalktı mı? Yeni sistem nasıl olacak?
- Fatma Büyük kimdir? Yozgat'ta tüyler ürperten cinayet! Bebeğini öldüren Fatma Büyük kim, tutuklandı mı?
- Öğretmen maaşı 2022 ne kadar olacak? Öğretmen maaşına zam geliyor! Uzman öğretmen, baş öğretmen maaşı ve şartları nelerdir?