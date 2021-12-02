Yeni ekonomi modeli nasıl şekillendi? Yüksek faize karşı hangi adımlar atılıyor?

Bugüne kadar faiz-kur-enflasyon sarmalıyla paradan para kazanan kesim iyi şekilde nemalandı. Buna devam etmek istiyorlar ama Türkiye bu sarmaldan kurtulmak istiyor. Bundan sonra yatırım, istihdam, üretim, ihracat öncelikli büyüme politikasıyla milletimizin refahını artırmak istiyoruz. Bu politikalar sayesinde 2 milyon 194 bin kişiyi iş sahibi yaptık. Her yıl 1 milyona yakın gencimiz iş hayatına katılıyor bunları iş sahibi yapmak zorundayız. Biz ne zaman büyüsek cari açık büyüten bir yapı vardı. Biz bu yapıdan kurtulmak istiyoruz.