Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı? Terörle bağlantısı olan kişiler hangi birime alındı?

Bu işler sadece burada dönmüyor. Şirketlere yöneticiler alındı ekstra olarak 101 kişi göre geldi bunlar da aynı bağlantılara sahip. Yani sadece çalışanda değil yöneticilerde de benzer bir profil var. Savcımızı katledenlere destek verenleri oraya doldurarak bu şehri nasıl yöneteceksiniz?