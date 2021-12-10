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Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı? Terörle bağlantısı olan kişiler hangi birime alındı?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.12.2021 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021
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Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı? Terörle bağlantısı olan kişiler hangi birime alındı?

CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’ye alınan 33 bin personelden 12 bininin incelendiği bunlardan ise 557'sinin terör örgütleri ile bağlantılı oldukları ortaya çıktı. Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Esenler Belediye Başkanı ve AK Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu değerlendirdi.

Mehmet Tevfik Göksu'nun açıklamaları:

"İBB'nin istihdam politikasında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın açıkladığı bir oran vardı. Yüzde 35 CHP'den yüzde 15 İYİ Parti'den yüzde 15'te adını söyleyemediği koalisyondan alınacak diye böyle bir tasnif yapmışlardı.

İBB'de göreve geldikten sonra 13 bin 353 kişiyi işten çıkardılar ve 45 bin 29 kişiyi işe aldılar. Bu korkunç bir durum çünkü İBB'nin bütçe performansının karşılaması çok mümkün bir durum değil.

Ortada vahim bir tablo var. İlk tespitlere göre bu istihdam edilen 577 kişinin direkt olarak terörle iltisaklı ve bağlantılı. İstanbul halkının verdiği tertemiz oyla göreve gelip teröristleri istihdam edeceksiniz. Bunu nasıl açıklayacaksınız?

Bu işler sadece burada dönmüyor. Şirketlere yöneticiler alındı ekstra olarak 101 kişi göre geldi bunlar da aynı bağlantılara sahip. Yani sadece çalışanda değil yöneticilerde de benzer bir profil var. Savcımızı katledenlere destek verenleri oraya doldurarak bu şehri nasıl yöneteceksiniz?

Maskeleri düşüyor ve boyaları teker teker dökülüyor. Gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Bu göreve alınan kişilerin ne yaptığı süreçte ortaya çıkacak. Bunlar bir kenarda bekliyor mu yoksa başka bir finans aracı olarak mı kullanılıyor bunları öğreneceğiz.

İstanbul'da bir ağaç budanıyor, 1 dalı 11 kişi taşıyor. Bunlar fıkra konusuydu ama İstanbul'da bunu CHP gerçek yaptı. İSPARK'ta bir kulübenin başında 5 kişi bekliyor. 45 bini kişiyi işe alırsanız bir yerde kümeleştireceksiniz.

İBB maalesef halka hizmet etmiyor başka bir gündemi var. Ülkenin geleceğine kastedenleri istihdam etmekle uğraşıyorlar. CHP'nin olduğu yerde şeffaflık olmaz, liyakat olmaz, adalet olmaz ve sözlerinde durmazlar. "

Terörle bağlantılı kişiler nasıl işe alındı? TERÖRLE BAĞLANTILI KİŞİLER NASIL İŞE ALINDI?

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