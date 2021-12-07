ASELSAN yurt dışı yatırımcılara satılacak mı? İddialar sonrası resmi açıklama geldi

ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, "şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.

GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye ile BAE arasında birçok alanda iş birliğini kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Söz konusu açıklamaları partisinin grup toplantısında değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetelere dayandırdığı açıklamasında, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN'ın satılacağını öne sürmüştü.