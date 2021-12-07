ASELSAN yurt dışı yatırımcılara satılacak mı? İddialar sonrası resmi açıklama geldi
Bazı basın yayın organlarında çıkan "ASELSAN satılacak" iddialarına yönelik şirkette resmi açıklama geldi. Açıklamada şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN'ın satılacağını iddia etmişti.
ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, "şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, ASELSAN ile ilgili kaynağı belli olmayan iddiaların dile getirildiği belirtildi.
GERÇEK DIŞI İDDİALAR
Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde, Türkiye ile BAE arasında birçok alanda iş birliğini kapsayan 10 ayrı anlaşma imzalandı. Söz konusu açıklamaları partisinin grup toplantısında değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı gazetelere dayandırdığı açıklamasında, ASELSAN, HAVELSAN ve ROKETSAN'ın satılacağını öne sürmüştü.
Bugün de CHP'ye yakın bazı haber sitelerinde Bloomberg'e dayandırılarak verilen haberlerde, "Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin, pazartesi günü Ankara'da ASELSAN dahil olmak üzere Türk savunma sanayi şirketleriyle görüşmeler yaptığı belirtildi." iddiaları yer aldı.
ASELSAN, bazı basın yayın organlarında, "şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
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