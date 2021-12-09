Kemal Kılıçdaroğlu birileri tarafından hazırlandı! Kılıçdaroğlu 2023’te aday olacak mı? AK Partili Hamza Dağ A Haber’de yorumladı

HİÇBİR ZAMAN CEVAPLAMIYOR

Kılıçdaroğlu'nun her bütçe görüşmesinde aynı konuşmayı yaptığını aktaran Dağ, "Değişmiyor. 60 dakikanın 10 dakikasını Cumhurbaşkanı niye buraya gelip bu bütçeyi sunmuyora getiriyor. 10 dakikayı, 'bu bütçede çiftçi yok, öğretmen yok esnaf yok, işçi yok'a ayırıyor. Her defasında bütçeye yönelik eleştirisi var ama bu bütçeye yönelik eleştirinin bir ötesinde nasıl olmalı hiçbir zaman cevaplamıyor. Böyle bir gündemi yok. Bu eleştiri üzerinden kendi grubuna ve kitlesine bir mesajı var." ifadelerini kullandı.