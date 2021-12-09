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Kemal Kılıçdaroğlu birileri tarafından hazırlandı! Kılıçdaroğlu 2023'te aday olacak mı? AK Partili Hamza Dağ A Haber'de yorumladı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 09.12.2021 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021
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Kemal Kılıçdaroğlu birileri tarafından hazırlandı! Kılıçdaroğlu 2023’te aday olacak mı? AK Partili Hamza Dağ A Haber’de yorumladı

A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 2002'den beri siyasette olduğunun altını çizen Dağ "Siyasi kariyerine baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'nun sanki birileri tarafından bir yerlere hazırlandığını görüyorsunuz." ifadelerini kullandı. Dağ ayrıca Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerindeki adaylığına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Avukat Hamza Dağ A Haber ekranlarında yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KABUL EDİLEBİLİR BİR ŞEY DEĞİL

Kılıçdaroğlu'nun ahlaksız el hareketiyle ilgili de konuşan Dağ, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Meclis'te, milletin önünde ve bütçe görüşmelerinde. Bütçe görüşmeleri siyasi olarak sizi en iyi yansıtan görüşmelerdir. Bütçe siyasettir. Bütçeyi Meclis'e sunduğunuzda bir sonraki sene nasıl bir siyaset üreteceğini söylersiniz. Bütçeye yönelik olarak gelen eleştiriler de sizin siyasetinizi gösterir." dedi.

HİÇBİR ZAMAN CEVAPLAMIYOR

Kılıçdaroğlu'nun her bütçe görüşmesinde aynı konuşmayı yaptığını aktaran Dağ, "Değişmiyor. 60 dakikanın 10 dakikasını Cumhurbaşkanı niye buraya gelip bu bütçeyi sunmuyora getiriyor. 10 dakikayı, 'bu bütçede çiftçi yok, öğretmen yok esnaf yok, işçi yok'a ayırıyor. Her defasında bütçeye yönelik eleştirisi var ama bu bütçeye yönelik eleştirinin bir ötesinde nasıl olmalı hiçbir zaman cevaplamıyor. Böyle bir gündemi yok. Bu eleştiri üzerinden kendi grubuna ve kitlesine bir mesajı var." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU BİRİLERİ HAZIRLADI

Dağ açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi: "Kılıçdaroğlu 2002'den beri siyasette. Siyasi kariyerine baktığınız zaman Kılıçdaroğlu'nun sanki birileri tarafından bir yerlere hazırlandığını görüyorsunuz. 2009'da CHP'de İstanbul'da yaşayan belediye başkanı adayı olacak kimse yok mu? Sayın Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da bir hayatı, yaşamışlığı yok.

HELALLEŞMEKTEN BAHSEDİYOR

Ankara'da bürokrasi içinde Doğu'da Patnos'ta yaşamışlığı var bildiğim kadarıyla. Burada İstanbul adaylığı, grup başkanvekilliği… Dengir Mir Mehmet Fırat ile yaşadığı hadiseler, Melih Gökçek ile tartışma programında yaşadıkları. Bunları bir hatırlayalım. Kılıçdaroğlu helalleşmekten bahsediyor. Dengir Bey ile helalleşecek misiniz? Allah rahmet eylesin. Bizden kopup başka bir siyasi partiye geçse de bizden hiç kimse 'Uyuşturucu kaçakçısı' gibi sözler söylemedi.

"KILIÇDAROĞLU EL HAREKETİYLE HATIRLANACAK"

Sayın Kılıçdaroğlu siyasi hayatının artık sonuna geliyor. Akıllarda kalacak hareketi bu olacak. Bu olaydan sonra nasıl bir tavır takınacak. Önemli olan budur. En az milletten özür dilemeniz lazım. Milletin gördüğü şeyi Özgür Özel çevir kazı yanmasın yaptı ama kaz yandı bitti."

ADAY OLACAK MI?

Dağ, Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağına yönelik de değerlendirmelerde bulundu ve "Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık noktasında cumhurbaşkanımızın karşısına çıkabilecek bir cesaretinin olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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