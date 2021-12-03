PKK elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel nasıl yakalandı? MİT nokta operasyonu nasıl gerçekleştirdi?

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütüne ağır darbe vurdu. Biri terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın koruması olmak üzere iki üst düzey terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Operasyonu ve etkilerini Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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