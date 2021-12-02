Tokat’ta okulda bulunan 7 asırlık Kur'an-ı Kerim korumaya alınacak
Tokat'ın Zile ilçesindeki bir okulun kütüphanesinde 700 yıllık olduğu tahmin edilen 2 Kur'an-ı Kerim bulundu. Mushaflar Vakıflar Müdürlüğüne teslim edilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali anlattı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'kütüphanesiz okul kalmasın' projesi başlatıldı. Çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında Zile İmam Hatip Lisesi'nde 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu. Tarihi eser olduğu belirtilen Kur'an-ı Kerim'lerin 700 yıllık olduğu tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili A Haber mikrofonlarına konuşan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Kur'an-ı Kerim'ler el yazması. Bir tanesi 700 yıllık bir tanesinin tarih sayfası tahrip olduğu için uzmanlar 400 yıllık olduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.
Murat Küçükali'nin öne çıkan ifadeleri:
"Zile İmam Hatip Lisemizin kütüphanesinin arşivinde bulundu. Eserler daha fazla tahrip olmaması için hemen muhafaza altına alındı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile hemen ile iletişime geçtik. Eserler buraya teslim edilecek.
Altın varaklı bu eserler bizler için çok kıymetli. Zaten uzmanlarda bunların kıymetini ortaya koydu. O yüzden hemen muhafaza altına alındı. Kitaplar kenarlara yazılan hadisler bakımıyla da önem arz ediyor.
Eserleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim etmemizin nedeni ise bu eserlerin vakıf malı olduğu belirtildi. Mevlevihane'de muhafaza edilecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nescafe çekiliş sonuçları 2021 2. dönem! Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…
- Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
- Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?
- Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?
- PTT kargo takip! PTT kargo takip sorgulama ekranı! PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?
- Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep’te 3 aylık bebek yaşıyor mu, sağlık durumu nedir?
- Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!
- Nureddin Nebati biyografisi nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL hisse ne zaman işlem görecek?
- Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, nereli? İşte daha önceki görevleri...
- Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…