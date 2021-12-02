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Tokat’ta okulda bulunan 7 asırlık Kur'an-ı Kerim korumaya alınacak

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Tokat’ta okulda bulunan 7 asırlık Kur’an-ı Kerim korumaya alınacak

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir okulun kütüphanesinde 700 yıllık olduğu tahmin edilen 2 Kur'an-ı Kerim bulundu. Mushaflar Vakıflar Müdürlüğüne teslim edilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Onur’un konuğu olan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'kütüphanesiz okul kalmasın' projesi başlatıldı. Çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. Bu çalışmalar sırasında Zile İmam Hatip Lisesi'nde 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu. Tarihi eser olduğu belirtilen Kur'an-ı Kerim'lerin 700 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

Konuyla ilgili A Haber mikrofonlarına konuşan Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Kur'an-ı Kerim'ler el yazması. Bir tanesi 700 yıllık bir tanesinin tarih sayfası tahrip olduğu için uzmanlar 400 yıllık olduğu belirtiliyor." ifadelerini kullandı.

Murat Küçükali'nin öne çıkan ifadeleri:

"Zile İmam Hatip Lisemizin kütüphanesinin arşivinde bulundu. Eserler daha fazla tahrip olmaması için hemen muhafaza altına alındı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile hemen ile iletişime geçtik. Eserler buraya teslim edilecek.

Altın varaklı bu eserler bizler için çok kıymetli. Zaten uzmanlarda bunların kıymetini ortaya koydu. O yüzden hemen muhafaza altına alındı. Kitaplar kenarlara yazılan hadisler bakımıyla da önem arz ediyor.

Eserleri Vakıflar Genel Müdürlüğüne teslim etmemizin nedeni ise bu eserlerin vakıf malı olduğu belirtildi. Mevlevihane'de muhafaza edilecek."

Tam 7 asırlık! Bakın nereden çıktı TAM 7 ASIRLIK! BAKIN NEREDEN ÇIKTI
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