Müjdeyi canlı yayında verdi! 5. Yargı Paketi ne getiriyor? Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT açıklaması...

Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? 'Döviz sabotajı'nın nedeni ne? Kriz lobisinin hedefi neden Erdoğan? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? "Dışa bağımlı" Türkiye çabası kimin?

Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaşıyor. Türkiye engelli haklarında nerede? Engelli vatandaşlarımızın istihdamı yeterli mi?

AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı progrmında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ŞER ODAKLARI BİR ARADA

İşte o açıklamalardan satır başları;

Son dönemde pandemi hem dünyada hem de Türkiye'mizde sonrasında bir türbülans oluşturdu. Sadece Türkiye'de sıkıntı yok. 10 gün önce Panama'daydım orada da sıkıntı var. Her ülkenin kendi dinamikleri ölçüsünde sıkıntısı büyük. Burada algı operasyonlarıyla beraber Cumhurbaşkanını nasıl indiririz, AK Parti'ye nasıl indiririz, bütün şer odakları muhalefetiyle sahadaki algı operasyonlarıyla, dövizdeki operasyonlarla beraber bunun mücadelesini veriyorlar.

"EL BİRLİĞİYLE AŞACAĞIZ"

20 yıl boyunca da yaptılar muvaffak olamadılar. Bu Gezi Olayları'nda, 17-25 sonrasındaki süreçlerde hepsini gördük. Allah'a şükür elimizin tersiyle milletimizin desteğiyle ittik. Bunu da el birliğiyle aşacağız. Milletimiz bize güvensin, bizim yanımızda olsun. Milletimiz 'Biz Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız, bu bir istiklal mücadelesidir sonuna kadar dimdik durun mücadelede yanınızdayız' diyor.

NASIL MÜCADELE EDİLECEK?

İstihdam ve yatırımı artırıp, faizleri düşüreceğiz.