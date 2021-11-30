Müjdeyi canlı yayında verdi! 5. Yargı Paketi ne getiriyor? Asgari ücret, 3600, emekli maaşları ve EYT açıklaması...
Son dakika haberi... AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı progrmında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2022 asgari ücreti, 3600 ek gsöterge, emekli maaşlarına zam ve EYT ile ilgili de açıklamalarda bulundu. 5. Yargı Paketi'nin detaylarını da anlatan Bayram, engelli vatandaşlara da müjdeyi verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ekominin yol haritasına ilişkin önemli mesajlar verdi. Ekonomide yeni yol haritası ne olacak? Yeni dönemde esnaf ve vatadandaşa yeni kolaylıklar sağlanacak mı? Beklentilere cevap verilecek mi? Vatandaşı rahatlatacak hangi adımlar atılacak? Fırsatçı ve stokçulara karşı nasıl mücadele eilecek?
Tam bağımsız Türkiye neden hedefte? 'Döviz sabotajı'nın nedeni ne? Kriz lobisinin hedefi neden Erdoğan? Döviz kuru üzerinden sokakları kimler karıştırmak istiyor? "Dışa bağımlı" Türkiye çabası kimin?
Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü yaklaşıyor. Türkiye engelli haklarında nerede? Engelli vatandaşlarımızın istihdamı yeterli mi?
AK Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı progrmında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
ŞER ODAKLARI BİR ARADA
İşte o açıklamalardan satır başları;
Son dönemde pandemi hem dünyada hem de Türkiye'mizde sonrasında bir türbülans oluşturdu. Sadece Türkiye'de sıkıntı yok. 10 gün önce Panama'daydım orada da sıkıntı var. Her ülkenin kendi dinamikleri ölçüsünde sıkıntısı büyük. Burada algı operasyonlarıyla beraber Cumhurbaşkanını nasıl indiririz, AK Parti'ye nasıl indiririz, bütün şer odakları muhalefetiyle sahadaki algı operasyonlarıyla, dövizdeki operasyonlarla beraber bunun mücadelesini veriyorlar.
"EL BİRLİĞİYLE AŞACAĞIZ"
20 yıl boyunca da yaptılar muvaffak olamadılar. Bu Gezi Olayları'nda, 17-25 sonrasındaki süreçlerde hepsini gördük. Allah'a şükür elimizin tersiyle milletimizin desteğiyle ittik. Bunu da el birliğiyle aşacağız. Milletimiz bize güvensin, bizim yanımızda olsun. Milletimiz 'Biz Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanındayız, bu bir istiklal mücadelesidir sonuna kadar dimdik durun mücadelede yanınızdayız' diyor.
NASIL MÜCADELE EDİLECEK?
İstihdam ve yatırımı artırıp, faizleri düşüreceğiz.
NE İSTİYORLAR?
Türkiye eskisi gibi manda, pranga altında olsun istiyorlar. IMF'den borç alsın bize mahkum olsun bizim dediklerimizi yapsın istiyorlar.
ASGARİ ÜCRET - 3600 - EYT...
Asgari ücreti artırıyoruz 1 Aralık'tan itibaren başlıyor görüşmeler. 3600 Ocak ayı gibi inşallah, Çalışma Bakanı'mız müjdeyi verdi çalışılıyor inşallah o da çıkıyor. Akabinde emeklilerimizle ilgili artışlar konuşuluyor. Akabinde EYT olayı gündeme geldi çalışmalar sürüyor.
ARTIK HAKİM VE SAVCI OLABİLECEKLER
İki tane önemli husus var biri çocuk teslimi. İkinci konu bu da bir devrimdir. Engelli kardeşlerimizin önünde engel olan hakimlik savcılığın önünü açtık. Hakim ve savcı olabilecekler. 3 Aralık Cuma günü Dünya Engelliler Günü. Buradan müjdeyi de veriyorum. Bunun mağdurlarından biri de bendim.
İMAMOĞLU'NUN İBB YÖNETİMİ
Fecaat. Şu anda Sayın İmamoğlu AK Parti'nin daha mirasını yiyor yaptıklarını. Metro hatları… Daha bizim yaptıklarımızı bitiremiyor. Bir arpa boyu yol alamadı. Algı yapıyor. 250 proje vaadi vardı yüzde 10'unu dahi yapamadı. İçler acısı utanç vesikası.
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