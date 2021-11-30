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İstanbul'da lodos kabusu! Güne nasıl başlandı? İstanbul trafiğinde son durum ne? Hava bugün nasıl olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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İstanbul’da lodos kabusu! Güne nasıl başlandı? İstanbul trafiğinde son durum ne? Hava bugün nasıl olacak?

İstanbul lodos fırtınasına teslim oldu. Fırtına uyarısı sürüyor. Hem son gelişmeleri hem de trafikteki son durumu A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

İstanbul'da okullar bugün tatil. Kentte lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle birçok ilde okullar tatil.

11 İLDE OKULLAR BUGÜN TATİL

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Düzce, Bursa'da eğitime 1 gün ara. Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de de okullar tatil.

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET KISITLAMASI

Bugün 18'e kadar motosiklet, elektrikli scooter kullanılmayacak.

Hava bugünden itibaren 10 derece birden soğuyacak.

Megakentte trafik yoğunluğu yüzde 50 seviyesinde.

İstanbul’da son durum İSTANBUL'DA SON DURUM

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