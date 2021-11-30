İstanbul’da lodos kabusu! Güne nasıl başlandı? İstanbul trafiğinde son durum ne? Hava bugün nasıl olacak?

İstanbul'da okullar bugün tatil. Kentte lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bugün ara verildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle birçok ilde okullar tatil.

11 İLDE OKULLAR BUGÜN TATİL



İstanbul, Kocaeli, Yalova, Düzce, Bursa'da eğitime 1 gün ara. Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir'de de okullar tatil.