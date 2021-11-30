Flaş dolar ve altın tahmini! Gram altın düşecek mi? Dolarda son durum ne?

Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne zaman düşer? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer? Altın ve para piyasaları uzamnı İslam Memiş, yatırımcılara ve vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.