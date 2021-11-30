Flaş dolar ve altın tahmini! Gram altın düşecek mi? Dolarda son durum ne?
Son dakika altın ve dolar haberi... Gram altın fiyatları son günlerde dövizdeki suni yükselişin etkisiyle rekor üstüne rekor kırıyor. Peki altın fiyatlarındaki yükseliş devam eder mi? Altın almalı mı satmalı mı? Altın almak için uygun zaman ne? Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç lira? Dolar düşecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, tarih vererek vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu. Bu fiyatlamaların köpük olduğunu belirten Memiş, suni yükselişlerin fırsata çevrilebileceğini söyledi.
Son dönemde döviz kurlarındaki suni yükselişlerle altın fiyatları da rekor üstüne rekor tazeledi. Vatandaşlar altın ve doların seyrini merak ediyor.
Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın almalı mı satmalı mı? Altın ne zaman düşer? Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer? Altın ve para piyasaları uzamnı İslam Memiş, yatırımcılara ve vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Memiş, dövizde yaşanan suni yükselişin kalıcı olmayacağı uyarısını yaparak "döviz almak yerine bozdurun" tavsiyesinde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"DÜNYADA DÜŞÜŞ TRENDİNE GİRECEK"
Dünyada da altının ons fiyatı düşüş trendine girecek. Çünkü Amerikan Merkez Bankası FED varlık alımlarının miktarını artırır bundan sonra ve 2022 yılında FED faiz artırımına başlayacak bu da altın için olumsuz.
GRAM ALTIN DÜŞECEK Mİ?
Gram altın/TL fiyatında önümüzdeki 2 ay içinde 600 TL seviyesinin altında bir rakam bekliyorum. Yani 585-590 seviyelerinde.
"SUNİ YÜKSELİŞLERİ FIRSATA ÇEVİREBİLİRLER"
O yüzden bozdurmak isteyen vatandaşlar bu suni yükselişleri bir fırsata çevirebilirler. Vatandaşlarımıza şunu tavsiye ederim bu fiyatlamalar köpük fiyatlamalar, suni yükselişler.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Vatandaşlara tavsiyem yüksek seviyeler kalıcı olmayabilir.
Dikkat etmeli ve bu korku ve panikle vatandaşlar bu seviyelerden döviz ve altın almamalı. Şu anda bozdurmak için uygun bir seviye.
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