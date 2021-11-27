CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor?

Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı 'ben aday değilim' diye. Pazartesi günü hiç birimize haber vermeden sadece Önder bey ve ekibi ile hareket ederek adaylığını açıkladı. Gizli bir el olmazsa açık aleni olur partiye bir genel başkan seçilecek." dedi.

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