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CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.11.2021 Güncelleme Tarihi: 27.11.2021
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CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor?

CHP'nin ''kozmik oda''sı olarak nitelendirilen ''14. Kat'', Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından bir kez daha gündeme getirildi. A Haber o gizemli toplantıların yapıldığı söylenen katı daha yakından inceledi.

Parti içi kumpas iddiaları, çete suçlamaları ve 10 yılda gerçekleşen yüzlerce tasfiye. CHP Genel Merkezi'nin ''kozmik oda''sı olarak nitelendirilen ''14. Kat'' yeniden gündemde.

Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi stratejisini burada belirlediği milletvekillerinin ve hatta parti yöneticilerinin bile sonradan haberdar olduğu ve kararların burada alındığı Ankara
kulislerinde konuşuluyor.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'da son açıklamasında buna değindi. FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etti. ''14. Kat''tan çıkan kararlarda etkisi olduğuna dikkat çekti.

''Külliye giden CHP'li'' iddiasında da gündeme gelmişti CHP'nin 14. katı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine parti içinde bir çete tarafından kumpas kurulduğunu söylemiş ve kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

"CHP FETÖ'ye teslim oldu'' sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmasında gizli bir elin etkisinin olduğunu dile getirmişti.

Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı 'ben aday değilim' diye. Pazartesi günü hiç birimize haber vermeden sadece Önder bey ve ekibi ile hareket ederek adaylığını açıkladı. Gizli bir el olmazsa açık aleni olur partiye bir genel başkan seçilecek." dedi.

CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? CHP'NİN GİZEMLİ 14. KATINDA NELER OLUYOR?
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