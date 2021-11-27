CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu kimlerle görüşüyor?
CHP'nin ''kozmik oda''sı olarak nitelendirilen ''14. Kat'', Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından bir kez daha gündeme getirildi. A Haber o gizemli toplantıların yapıldığı söylenen katı daha yakından inceledi.
Parti içi kumpas iddiaları, çete suçlamaları ve 10 yılda gerçekleşen yüzlerce tasfiye. CHP Genel Merkezi'nin ''kozmik oda''sı olarak nitelendirilen ''14. Kat'' yeniden gündemde.
Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi stratejisini burada belirlediği milletvekillerinin ve hatta parti yöneticilerinin bile sonradan haberdar olduğu ve kararların burada alındığı Ankara
kulislerinde konuşuluyor.
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'da son açıklamasında buna değindi. FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etti. ''14. Kat''tan çıkan kararlarda etkisi olduğuna dikkat çekti.
''Külliye giden CHP'li'' iddiasında da gündeme gelmişti CHP'nin 14. katı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine parti içinde bir çete tarafından kumpas kurulduğunu söylemiş ve kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.
"CHP FETÖ'ye teslim oldu'' sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmasında gizli bir elin etkisinin olduğunu dile getirmişti.
Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı 'ben aday değilim' diye. Pazartesi günü hiç birimize haber vermeden sadece Önder bey ve ekibi ile hareket ederek adaylığını açıkladı. Gizli bir el olmazsa açık aleni olur partiye bir genel başkan seçilecek." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çılgın Bediş’in ünlü oyuncusu Kaya Olgar neden öldü? Kaya Olgar kimdir, kaç yaşındaydı?
- Müslüme otopsi sonucu çıktı mı? Müslüme’nin dedesi babası mı? Müge Anlı’da Müslüme nasıl öldü, ölüm sebebi belli oldu mu?
- Nu Varyantı belirtileri nelerdir? Nu Varyantı nedir, ölümcül mü? Nu Varyantı Türkiye’de görüldü mü?
- MSB Muvazzaf subay alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? MSB Muvazzaf subay alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüs yeni varyantı Omicron virüsü nasıl bulaşır, Türkiye'de görüldü mü?
- SGK, SSK, Bağ-Kur emeklisine müjde! 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Açıklamalar ardı ardına geliyor...
- Yasaklar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı, kapatma kararı gelir mi? İşte tüm detaylar...
- Ve son dakika belli oldu! SGK'ya başvuran parasını faiziyle geri alıyor! Büyük zararlar doğurabilir...
- Türkiye'nin Dünya Kupası play-off rakibi kim oldu? Türkiye Portekiz Play-Off maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak?
- Asgari ücrette rakamlar belli oluyor! Yeni rakam 3.801 TL olabilir! Asgari ücret ve AGİ için dikkat çeken tahmin...
- 26 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Kazanan isim...
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri 6 ay uzatılacak mı, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?