14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu? Çarpıcı değerlendirmeler: CHP altı okundan uzaklaşıp başka oklar peşine düştü

ARAYIŞLAR İÇERİSİNE GİRDİ

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Sayın Kılıçdaroğlu, 2010 yılında CHP Genel Başkanı olduktan sonra zaten bu tür arayışların içerisine girdi. CHP'nin yönetimini bir tarafa attı. Onları diskalifiye etti başka bir takım çevrelerle bazı arayışlar içerisine girdi.

CHP'NİN HAFIZASI SIFIRLANDI

Genel başkan olduktan sonra arama toplantıları yaptı, bir tanesi İstanbul'da diğeri de Van'daydı. Bunları CHP'nin başkanlık divanı üyeleriyle yapmadı. Pek çok ismi bir kenara attı. TESEV'ci üyelerle CHP'ye yeni bir yol aradı. Yeni bir rota çizdi altı oku bir tarafa atmak ve CHP'nin temel felsefelerini yok etmek için toplantı yaptı.