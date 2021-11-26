14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu? Çarpıcı değerlendirmeler: CHP altı okundan uzaklaşıp başka oklar peşine düştü
Son dakika haberi... Siyasetin gündeminde CHP'nin 14'üncü kattaki kozmik odadan yönetildiği konuşuluyor. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CHP'nin parti politikasının dış odaklar tarafından belirlendiğini söyledi. Peki kim bu dış odaklar? Kemal Kılıçdaroğlu'ya içeriden sufle veren kim? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, CHP'nin parti politikasının dış odaklar tarafından belirlendiğini söyledi. CHP binası içindeki kozmik "14. Kat" toplantılarını anlattı. Öte yandan Yılmaz, "CHP'nin darbeyi önceden bildiğini düşünüyorum" dedi.
Peki 14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ARAYIŞLAR İÇERİSİNE GİRDİ
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Sayın Kılıçdaroğlu, 2010 yılında CHP Genel Başkanı olduktan sonra zaten bu tür arayışların içerisine girdi. CHP'nin yönetimini bir tarafa attı. Onları diskalifiye etti başka bir takım çevrelerle bazı arayışlar içerisine girdi.
CHP'NİN HAFIZASI SIFIRLANDI
Genel başkan olduktan sonra arama toplantıları yaptı, bir tanesi İstanbul'da diğeri de Van'daydı. Bunları CHP'nin başkanlık divanı üyeleriyle yapmadı. Pek çok ismi bir kenara attı. TESEV'ci üyelerle CHP'ye yeni bir yol aradı. Yeni bir rota çizdi altı oku bir tarafa atmak ve CHP'nin temel felsefelerini yok etmek için toplantı yaptı.
Ondan sonra da sürekli olarak bu tür arayışlar içine girdi. O toplantılardan sonra sonuç bildirgeleri ortaya çıkmıştı onların içinde de HDP'nin talepleri yer alıyordu. Çok tartışıldı çok tepkiler oldu. CHP yönetimini adeta baypas etti. CHP'nin hafızası sıfırlandı. CHP ve yönetimi farklılaştırıldı. Buna rağmen hala daha 14. Kat iddiaları var ve orada bir takım isimlerle CHP yönetimini baypas ederek bazı kararlar aldığına yönelik bazı iddialar var. Geçmişte de bir dönem FETÖ kasetleri vardı.
MİLLİLİKTEN ARINAN CHP
Sayın Kılıçdaroğlu ne şekilde geldi, plan neydi, ne yapılmak isteniyordu... O plan da bugün nasıl uygulamaya konuluyor bunlar görülüyor. Evet Avrupa tipi bir sosyal demokrat bir parti ortaya çıktı. Millilikten arınan CHP'nin bugüne kadarki genel tavrını bir köşeye atan bir CHP ortaya çıktı. İşte 14. katta bir takım toplantılar da çalışmalar da bunun sonuçları.
"CHP BAŞKA OKLAR PEŞİNE DÜŞTÜ"
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş: HDP dip dalgadan marjinal Türk soluna teslim oluyor diye bir değerlendirme yapmıştım. İstanbul'da Ankara'da 500-600 tane oyu olan marjinal solcular ki bunlar Türkiye'ye bağlı değillerdir, göbekten kıta Avrupa'sına bağlıdırlar. Türkiye ile alakalı da nefretten başka bir söylemleri yoktur hatta Kürt politikacılara göre Türkiye'den daha çok nefret eden bir sınıf. HDP'yi alttan kuşattı. Bu HDP'nin başına gelen bir durumdu. Aslında benzer bir başkalaşım, dönüşüm CHP'nin başına geliyor. CHP'deki daha ilginç aslında marjinal sol görünümlü daha çok liberal ve küresel politikalara açık bir grup dip dalgada CHP'yi başkalaştırdı. CHP şu an hızlı bir şekilde altı okundan uzaklaşıp herhalde başka oklar peşine düştü.
"14. KAT EFSANE DEĞİL"
Bir gün CHP'li eski politikacı bize gelmişti kağıda isim yazdı bıraktı. 14. katta böyle bir adam var CHP'nin aklını bu adam oluşturuyor. Ben de sırmış gibi birkaç kişiye sordum mevzuyu ve kişiyi bilmeyen kişi yok. Şu cümleyi kurdu: 'Tayyip Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'nun kurduğu bütün cümleler bu adamın süzgecinden geçiyor. Bu adam bu planlamayı yapıyor ne diyecek diye.' Dolayısıyla 14. Kat efsane değil.
"OYUNU ARTIRAMIYOR"
Şu an muhalefet oyunu artıramıyor. Cumhur İttifakı'nın arkasında önemli bir oy kitlesi duruyor. Bir siyaset üretmeden milletin önüne vizyon koymadan sadece karalama yaparak mitinglerle ya da sokaklarda, ya da AK Parti'ye en yüksek dozda siyasal şiddet dili kullanarak hakaret etmenin karşılığını alamadılar.
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