Foley sanatçısı Ali Ören’in inanılmaz hikayesi Dizi ve filmlerin tüm doğal seslerini üretiyor

Ören, "İlginç bir meslek az insanın yaptığı bir meslek. Türkiye'de şu anda bunu şu beş kişi yapıyor. Dünyada da 300 400 kişi yapıyor maksimum bu işi. Halihazırda neredeyse 100 yıl olacak bu iş. Önümüzdeki yüzyılda devam etmesini isterim Türk sinemasının bu branşında da çok daha iyi yerlere gelmesini isterim. Yurt dışına dizilerimiz, satıyoruz benim yaptığım sesler de onlarla beraber satılıyor. Hani burada ülke ile temsil ediyoruz. Bir yerde o yüzden daha iyisini yapıp ileri ki yıllarda da bunun devam etmesini arzu ederim." dedi.

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