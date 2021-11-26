Türkiye’nin zor yılları! 5 Nisan 1994 kararlarının perde arkasında neler yaşandı? | Toplumsal Hafıza

Birileri Türkiye'ye yine bedel ödetiyordu...

Siyasetteki akıl tutulmasının geldiği nokta ise öylesine acıydı ki; öylesine bir andı ki; koalisyonun diğer ortağı SHP'nin başındaki isim, başbakan yardımcılığı görevini üstlenen isim, Murat Karayalçın, Çiller konuşurken onu şaşkınlıkla izliyordu... Çünkü olan bitenden habersizdi...

O gün faizle borçlanan halk, aldığı borcu üç-dört katıyla ödemek zorunda bırakıldı...

Kapanan ya da küçültülen işyerlerinden dolayı binlerce insan işsiz kaldı...

Maaşlar sınırlandı... Kamuda personel alımları durduruldu. Emeklilik yaşı yükseltildi hatta emekli aylıkları düşürüldü.

Çaya, şekere, akaryakıta zam yapıldı. Ve batan bankalar tasfiye edildi.

Çerçevesi tam olarak belirlenemeyen o paket, halkta büyük tepkiye neden oluyor, Türkiye kaos'a doğru sürükleniyordu...

İşçilerin sokaklara dökülmesi uzun sürmedi.....

5 Nisan Kararları toplumun hafızasından silinmeyen yılların simgelerinden biri olurken, ekonomik krizi durduracağı söylenen paket uygulanamamış, hükümet erken seçime gitmek zorunda kalmıştı...